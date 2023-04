Sébastien Loeb está de volta: num Lancia… | AutoSport

O WRC foi apanhado na ‘curva’, e o WRX aproveita a indefinição: Sébastien Loeb vai regressar a tempo inteiro ao Mundial de Rallycross este ano, ao volante de um Lancia Delta Evo-e RX, depois de se ligar a Guerlain Chicherit num line-up de dois carros na Special ONE Racing.

O World RX – que mistura os melhores aspetos das corridas de ralis e circuitos num cativante formato frente a frente – entra na segunda temporada da sua eletrizante nova era em 2023, e joga um trunfo muito importante para a modalidade: Loeb. O francês é um ‘enorme’ embaixador do desporto motorizado e atrás dele, muita gente que deixou de olhar para o WorldRX, vai voltar a fazê-lo.

É óbvio que muitos adeptos ‘old school’ vão continuar a bater o pé aos elétricos, ao desporto motorizado elétrico, mas os novos ou os recentes não são assim, e por isso o WRX é bem capaz de ter dado um passo que pode ajudar a levantar de novo a modalidade.

Falar de Loeb é quase desnecessário: nove vezes campeão mundial de rali, com 80 vitórias com o seu nome – é estatisticamente o mais bem sucedido concorrente na história dos ralis de alta competição.

Como prova da sua versátil habilidade, também terminou em segundo lugar no Rali Dakar em três ocasiões, alcançou a tribuna geral nas 24 Horas de Le Mans e triunfou quatro vezes na Race of Champions. Em 2014 e 2015, foi vencedor de várias corridas e classificado entre os três primeiros no Mundial de Carros de Turismo, e no ano passado foi campeão na série de todo-o-terreno elétrica, Extreme E.

Os fãs do Rallycross recordarão com carinho as três temporadas que Loeb passou a competir no World RX num Peugeot 208 WRX de 2016 a 2018 – onde obteve vitórias e foi 36 vezes ao pódio.

Cinco anos após a sua saída, o piloto de Haguenau está de volta, e numa parceria única, liga-se a outro ícone na forma do Lancia Delta Evo-e RX – um carro que canaliza o espírito do muito amado Lancia Delta Integrale, que “governou o poleiro” do WRC no final dos anos 80 e início dos anos 90. Entre eles, Loeb e o Delta Integrale podem reivindicar nada menos que 17 títulos do WRC: “Sou de uma geração que foi criada vendo vitórias do Lancia Delta nos ralis, por isso, naturalmente, tenho um ‘fraquinho’ por este carro”, disse Loeb, “mas quando o Guerlain me falou pela primeira vez nisto, pensei que ele estava louco! Depois experimentei o carro em dezembro passado e fui imediatamente conquistado pelas suas qualidades dinâmicas. Tenho muita fé neste projecto e mal posso esperar para o defender nas pistas de todo o mundo.

“Estou muito motivado para o desafio, e penso que o rallycross é a disciplina ideal para a electrificação, porque temos muita potência e as corridas são curtas.

Estes carros são emocionantes de conduzir, e o World RX é a plataforma perfeita para promover a sua evolução. O espectáculo em pista é simplesmente espantoso, com grandes lutas e uma acção ainda mais espectacular do que antes, e agora temos a oportunidade de atrair toda uma nova geração de fãs”.