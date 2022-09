RX3, Nuno Araújo: “Muito feliz, não apenas pelo pódio, mas sobretudo pelo andamento” | AutoSport

A bandeira portuguesa subiu ao pódio em Montalegre, graças a Nuno Araújo. O piloto de Penafiel conseguiu um excelente resultado, a correr perante o seu público e estava emocionado no final da contenda.

Foi uma jornada de nível muito alto a que Nuno Araújo construiu no Ralicross Internacional de Montalegre, quarta prova da temporada 2022 da categoria EURO RX3, reservada aos carros S1600.

Aos comandos do Audi A1 da prestigiada equipa alemã Volland Racing, o piloto de Penafiel começou por ser o 5º mais rápidos nos treinos. Depois, na qualificação, foi sucessivamente 5º na Q1, 6º na Q2 e 4º na Q3, revelando logo que estaria na discussão do acesso à corrida decisiva.

Mas, antes, na chamada Progression Race, que antecedeu as meias-finais, Nuno Araújo “abriu o livro” e foi 2º, só atrás do seu colega de equipa Kobe Pauwells, líder do campeonato e que venceria em Montalegre, selando as contas do título.

Alinhou na segunda meia-final, logrando ser terceiro e conquistar um lugar entre os cinco magníficos que alinharam na grelha de partida para a Final.

Arrancando da 5ª posição, manteve o lugar no arranque, saltou depois para 4º, fruto de uma excelente manobra na ida à “joker lap”, suplantando Jan Cerny, piloto oficial da Skoda, recebendo nessa posição a bandeirada de xadrez.

Depois, subiu ao terceiro posto, mercê de João Ribeiro ter recebido 5 segundos de penalização por ter tocado mais de uma vez nos marcadores das curvas, caindo para quinto.

No fecho, Nuno Araújo sentia-se “muito feliz, não apenas pelo pódio, mas sobretudo pelo andamento que demonstramos ao longo de todo o fim-de-semana. Esta foi a segunda vez na carreira que atingi a final, novamente em Montalegre e fizemo-lo com todo o mérito. Quanto ao resultado, gostava de o dedicar à minha família, aos meus patrocinadores e à Volland Racing, principalmente ao Rolf Volland, patrão da equipa. O trabalho que estão a desenvolver comigo está a dar frutos e estou a tornar-me um piloto mais eficaz e mais rápido”.

Com este pódio e a pontuação alcançada, Nuno Araújo deu um salto na tabela pontual do campeonato. Era 9º à chegada a Montalegre e vai agora para a última prova do ano, na Alemanha, num fabuloso 5º lugar, entre 25 pilotos que já pontuaram, tendo todas as possibilidades de, pelo menos, manter a posição, algo que será muito acima das expectativas iniciais.