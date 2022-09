RX3, Montalegre: Penalização tramou João Ribeiro | AutoSport

João Ribeiro esteve muito perto de levar a bandeira portuguesa ao pódio em Montalegre, depois de um fim de semana em que esteve sempre muito competitivo, mas no final uma penalização roubou-lhe o terceiro lugar, que acabou por ficar para o seu compatriota Nuno Araújo. No final João Ribeiro resumiu a sua participação:

“Foi um final um pouco amargo, depois de uma boa semifinal, que nos abriu boas perspetivas para a final. Tive um arranque muito bom, cheguei ao segundo lugar. Depois, duas voltas menos conseguidas fizeram com que perdesse a concentração e cometi alguns erros pelos quais fui penalizado. Creio que a penalização é justa, apesar de ainda não ter visto as imagens, mas errei no mesmo sítio, por isso acredito que seja correto. Fico triste, mas o quinto lugar não é mau de todo. Vou a Nurburgring e já tinha decidido com a minha equipa fazer o campeonato todo. O vice-campeonato torna-se difícil, pois os pilotos da frente são sempre os mesmos, a diferença pontual é significativa, mas continuo a acreditar que o vice-campeonato é possível.”