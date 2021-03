RX2e: primeiro elétrico Off Road da FIA

RX2e: o primeiro campeonato de rallycross elétrico da FIA, começa em 2021! Foram aprovadas alterações ao Regulamento Técnico para o Campeonato FIA RX2e, como referido, o primeiro campeonato de rallycross elétrico da FIA. Estão previstos seis fins-de-semana de corridas para a temporada inaugural do RX2e, a decorrer ao lado do FIA World RX, que a breve trecho também deve mudar para os elétricos.

O Campeonato Britânico de Rallycross já anunciou que o campeonato se tornará a na primeira série de alto nível no Reino Unido a apresentar grelhas mistas esta temporada, permitindo Supercars totalmente elétricos a competir juntamente com os Supercar com motor de combustão interna regular. Provavelmente algo semelhante sucederá no Mundial.