RX1, Anton Marklund: “Conquistar o título é um grande alívio” | AutoSport

Ainda falta a ronda de Spa, mas Anton Marklund queria selar as contas do título já em Montalegre para poder fazer a festa à vontade na Bélgica. A final foi atribulada, mas no final, as contas sorriram ao líder do campeonato que selou o título em Montalegre:

“Finalmente! Conquistar o título é um grande alívio. Havia muita gente a dizer que já era campeão antes de chegar a Montalegre. Estou no desporto motorizado há demasiado tempo para pensar assim, por isso mantive-me focado. Foi um dos fins de semana mais complicados para nós, tivemos dificuldades com o ritmo. Não estávamos contentes com o carro e a ação em pista também influenciou. Foi complicado e na final a direção trancou na curva 1 e depois cometi um grande erro na Joker Lap, o que me fez perder muito tempo. Foram muitos nervos na corrida, pois o objetivo era vencer aqui e aproveitar em Spa. Será uma sensação boa fazer uma corrida sem pressão. Vamos celebrar de qualquer das formas. Todos querem vencer, mas estou que vai ser emocionante e vou para lá, para vencer.”