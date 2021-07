RX Portugal: Emoções ao rubro em Sever do Vouga | AutoSport

O primeiro dia de competição da 3ª jornada do RX Portugal by Diatosta foi repleto de emoções fortes. Depois de uma manhã marcada por nevoeiro cerrado e algo persistente, bem como por alguma chuva, a chegada da tarde trouxe consigo o sol, por entre nuvens, é certo, e temperaturas bem mais quentes e em consonância com as emoções vividas em pista neste que foi o primeiro dia de competição da terceira jornada do Campeonato de Portugal de Ralicross by Diatosta, que tem lugar no traçado do Alto do Roçário, em Sever do Vouga.

Um dia que ficou marcado pelo aparatoso acidente sofrido por Oscar Ortfeld. O líder dos Super Car seguia no encalço do estreante Pedro Matos e em busca da primeira vitória do fim-de-semana, mas viu as aspirações caírem por terra ao capotar por várias vezes após um embate numa das barreiras naturais da pista. Foram mais de dez cambalhotas dadas pelo Ford Fiesta, que ficou em muito mau estado, mas com o piloto a sair ileso do contratempo.

O incidente levou à interrupção da corrida, que foi depois repetida apenas com a participação dos dois Citroën DS3. Um duelo muito morno em que Pedro Matos saltou para a frente de imediato e no qual José Lameiro foi sempre um tranquilo segundo, ambos a pouparem as máquinas. Ainda assim, ao cair do pano o piloto de Aveiro sentiu dificuldades em chegar ao final, com a roda dianteira esquerda a abanar muito e a forçar um ritmo de caracol nos metros finais. Quem também não teve sorte foi Joaquim Santos, que se viu forçado a desistir momentos antes da partida para a primeira corrida com problemas mecânicos.

Já a fechar o programa dos Super Car, Santos voltou a ficar nos blocos, deixando o seu Ford Focus rolar lentamente para o estacionar fora da pista após a partida. Enquanto isso, Matos rodou para uma bem tranquila segunda vitória, com José Lameiro a repetir o segundo lugar no que poderá vir a ser uma jornada muito importante para o Campeão em título no que toca a revalidação da coroa.

Na muito concorrida e disputada Super 1600, João Ribeiro não deu qualquer hipótese aos rivais, levando o Skoda Fabia à vitória nos dois embates programados para hoje e colocando-se em excelente posição para amanhã, à semelhança de Mário Barbosa, que foi sempre segundo com o Citroën Saxo. A fechar o pódio provisório está Rogério Sousa, que assinou um sexto e um quinto lugares.

Com 16 inscritos, a 2RM proporcionou vários momentos de emoção, com quatro séries competitivas em cada uma das duas corridas de qualificação, com o líder do Campeonato e o vencedor de Montalegre 1 a revelarem-se os protagonistas. Bruno Campos, ainda com o triunfo de há duas semanas fresco na mente, entrou ao ataque para terminar o dia em primeiro, enquanto Celmo Guicho acabou por ser terceiro na soma das duas corridas, atrás de Daniel Pacheco neste primeiro dia de prova.

Já na Nacional 1600, domínio absoluto de André Ferreira neste primeiro dia de competição ao assinar a vitória nas duas corridas disputadas, da mesma forma que Rafael Rocha garantiu o intermédio do pódio em ambos os embates. O terceiro no combinado das duas qualificações acabou por ficar a cargo de Jorge Costela.

Nos Iniciados, e após a primeira corrida de qualificação se ter repartido por duas séries, cada uma com três pilotos, a derradeira qualificação do dia fez-se de uma assentada só dado o não alinhamento de Guilherme Nunes. No acumulado das duas corridas, liderança para Rafael Rêgo com o pleno de triunfos, seguido de Gonçalo Novo, segundo nos dois embates.

Almeida e Gonzaga destacam-se no Kartcross

Com mais de duas dezenas de pilotos inscritos nesta terceira jornada do RX Portugal de by Diatosta que tem lugar este fim-de-semana na pista do Alto do Roçário, em Sever do Vouga, as corridas de Kartcross revelaram das mais animadas deste sábado, com três séries competitivas em cada uma das duas corridas de qualificação.

Ainda assim, no final das contas Jorge Gonzaga e Luís Almeida foram os que se revelaram mais fortes. O sétimo classificado do Campeonato de Portugal de Kartcross by Diatosta, Gonzaga, está apostado em recuperar o terreno perdido na primeira jornada da época e levou de vencida a primeira corrida do dia, enquanto o segundo da tabela pontual, Almeida, respondeu ao final do dia com o melhor tempo. Uma troca de posições entre ambos nas duas corridas.

No mais baixo do pódio está, por agora, Pedro Rosário, que assinou um quarto e um sétimo lugares, enquanto o líder do Campeonato, Alexandre Borges, é quarto.