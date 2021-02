Promotor do WRC também com o WorldRX

A FIA e o Promotor do WRC vão unir forças para ajudar o Mundial de Rallycross. Depois da saída da IMG em outubro passado, a FIA lançou um concurso para promover o Mundial de Rallycross, e nesse contexto anunciou hoje uma cooperação com o mesmo Grupo Promotor do Mundial de Ralis. A empresa comprometeu-se a investir no WorldRX e em particular no desenvolvimento da futura eletrificação do ralicross.

A partir de 2021, o ralicross terá no campeonato de nível básico, o RX2e, o primeiro campeonato elétrico de ralicross da FIA.

A temporada de 2021 do World RX (RX1) está marcada para arrancar em Spa-Francorchamps, na Bélgica, nos dias 22-23 de maio.



O novo Mundial de Rallycross eléctrico, FIA RX1e estreia-se em 2022, terá carros de tração às quatro rodas com mais de 600cv/500 kW, capaz de acelerar de 0 a 100 Km/h em menos de 2 segundos, tendo os carros níveis de desempenho capazes de exceder os atuais Supercar.

Para Peter Bayer, Secretário-Geral para o Desporto da FIA: “Estamos satisfeitos por estarmos alinhados com o Promotor do WRC à medida que construímos para um futuro elétrico inovador para o Mundial de Rallycross. A FIA e o Promotor do WRC chegaram a uma visão comum sobre como trabalhar em conjunto para o benefício e crescimento do ralicross. As nossas respetivas equipas estão a trabalhar num acordo de longa duração, e aguardam com expectativa o início dos trabalhos para o campeonato de 2021 e a mudança do desporto para um futuro mais brilhante, mais sustentável e mais verde. Temos trabalhado extensivamente com a empresa como promotora do WRC durante vários anos e antecipamos que trarão a mesma energia e dinamismo à promoção do ralicross”.

Já Jona Siebel, Diretor Geral do Promotor do WRC, disse: “O Mundial de Ralicross está à beira de um futuro inovador e pioneiro. Temos pela frente um forte potencial de crescimento em todas as áreas e o Promotor do WRC está encantado por estar na vanguarda de uma série centrada na tecnologia sustentável e na e-mobilidade. O Ralicross proporciona emoções e provas de cortar a respiração e queremos construir novas fundações para criar uma plataforma envolvente e progressiva para a nossa audiência e parceiros globais”.