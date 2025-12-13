Prémios FIA: Johan Kristoffersson campeão, pai Tommy junta título de equipas com a KMS

Johan Kristoffersson confirmou o oitavo campeonato ao volante do VW Polo RX1e, com o pai Tommy a juntar o título de equipas para a KMS.

Johan Kristoffersson conquistou o seu oitavo título de Piloto do Campeonato Mundial de Rallycross da FIA em nove anos, após uma temporada de 2025 muito disputada.

Uma estreia difícil em Portugal, no Volkswagen Polo KMS 601 RX movido a combustível sustentável, deixou-o em desvantagem, levando a Kristoffersson Motorsport a voltar ao Volkswagen Polo RX1e elétrico.

A mudança rapidamente restaurou o ritmo do sueco, e Kristoffersson voltou à disputa com pódios consistentes e três vitórias ao longo da campanha. Ele foi pressionado durante toda a temporada pelo rival Niclas Grönholm, com a disputa pelo título a permanecer aberta até a última etapa da temporada. Um desempenho controlado na dupla ronda decisiva no Istanbul Park acabou por garantir o campeonato.

Já a Kristoffersson Motorsport garantiu o seu quarto título consecutivo no Campeonato Mundial de Rallycross da FIA em 2025, prolongando um período de domínio que começou em 2022.

A equipa sediada em Arvika deixou de lado os carros com motor de combustão interna e voltou a utilizar o Volkswagen Polo RX1e elétrico, o modelo que conquistou os títulos da equipa em 2022 e 2023.

A transição restaurou rapidamente o ritmo característico da equipa e restabeleceu a KMS como referência para o restante da temporada, mas a primeira prova em Lousada foi complicada para a equipa.

Depois disso, a Kristoffersson Motorsport venceu com autoridade total, triunfando em todas as rondas restantes da campanha de 2025. Embora a luta pelos títulos de pilotos e equipas permanecesse matematicamente em aberto, o desafio sustentado da CE Dealer Team e Niclas Grönholm acabou por não ser suficiente para travar o ímpeto da KMS.

Johan Kristoffersson liderou a pontuação da equipa, garantindo três vitórias em corridas a caminho do oitavo título de Pilotos do Campeonato Mundial de Rallycross da FIA. O companheiro de equipa Ole Christian Veiby garantiu a quarta posição na pontuação da equipa, com três vitórias em corridas a caminho do oitavo título de Pilotos do Campeonato Mundial de Rallycross da FIA.

“Todos os títulos são especiais à sua maneira”, disse Johan Kristoffersson. “Este ano, tivemos um início difícil e que fazer uma recuperação adequada. Muito obrigado à minha equipa, família e amigos pelo seu trabalho árduo para alcançar isso – não apenas aqueles que estavam no local, mas também todos os mecânicos e engenheiros que estavam em casa.”