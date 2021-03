PORTUGAL SEM MUNDIAL DE RALLYCROSS

Ainda havia alguma esperança, já que com a entrada do novo Promotor, sabia-se que ainda iriam muito provavelmente existir alterações no calendário, como veio a suceder, mas apesar da prova portuguesa de Montalegre ser ‘substituta’, não foi possível entrar no calendário este ano.

Assim, a competição vai ter oito rondas em sete locais. Nürburgring, na Alemanha, vai receber duas corridas, sendo que o RX2e, o novo campeonato elétrico, terá seis fins-de-semana de corridas. O calendário alterado de 2021 para o Mundial de Rallycross da FIA foi hoje revelado pelo Promotor.

World RX terá oito rondas em sete locais na Europa: Noruega, Suécia, Espanha, Alemanha, França, Letónia e Bélgica, entre meados de junho e meados de outubro.

O Europeu de Rallycross para carros RX1 e RX3 (anteriormente Supercar e Super1600) será realizado numa mistura de circuitos dentro do calendário principal.



Este será o último ano dos Supercarros no World RX, que mudará para os novos carros RX1e totalmente elétricos em 2022. Os carros de 500kW (equivalente a 670 cavalos força) estão preparados para se tornarem nos elétricos de competição mais rápidos do mundo, e vão mostrar bem as possibilidades de desempenho dos veículos eléctricos. Será absolutamente brutal a competição. Perde o som, mas ganha rapidez. Ver para crer.

O calendário foi condensado e territorialmente contido para cumprir os protocolos de saúde e restrições de viagens. Um regresso a uma competição mais global contendo um maior número de rondas é objetivo para 2022.Talvez Portugal possa regressar.



Num ano em que Portugal recebe a Fórmula 1, WRC, duas provas do ERC, WEC e WTCR, ficava mesmo bem o Mundial de Ralicross…