Portugal de fora do Mundial de Rallycross, para já…

O Conselho Mundial da FIA chancelou um calendário de 10 provas para o Mundial de Rallycross, onde não consta a prova portuguesa, o uqe é uma surpresa. A data de 20 a 22 de agosto está em aberto, vamos aguardar para ver.

Numa altura em que se procura um novo promotor, depois da saída da IMG, em comparação com campanhas anteriores, a temporada Mundial RX no próximo ano começa mais tarde, em Spa Francorchamps, na Bélgica, a 22-23 de maio, antes de se realizar um trio de rondas nórdicas ao longo de quatro semanas. A ideia é fugir ao máximo dos efeitos da pandemia. A Finlândia foi introduzida no calendário em 2020, mas as coisas correram bem e a prova foi novamente incluída no calendário de 2021. O Europeu de Rallycross para carros RX1, anteriormente chamado Supercar, juntar-se-á ao World RX em cinco rondas, a nova série elétrica júnior FIA RX2e estará presente em seis e o Euro RX3 (anteriormente Super1600) também aparecerá em cinco eventos.





Calendário

22-23 de Maio Bélgica Spa-Francorchamps * [1, 2, 3]

12-13 de Junho Norway Hell-Lanke * [2, 3]

19-20 de Junho Finlândia Kouvola * [1] [2] [2

03-04 Julho Suécia Höljes * [1, 2, 3]

24-25 de Julho Espanha Barcelona-Catalunya * [1, 2]

31 Julho-01 Agosto Alemanha Nürburgring * [2]

21-22 de Agosto TBA (Europa) * [3]

04-05 Setembro France Lohéac * [1, 2, 3]

15-16 de Outubro TBA (Médio Oriente/Ásia)

27-28 de Novembro África do Sul Killarney

Calendário provisório, com todos os Eventos sujeitos a acordo final com o novo promotor.

*Eventos a incluir rondas do Campeonato FIA RX2e [2] e/ou FIA Europeu RX1 [1] e/ou Campeonato Europeu RX3 [3].