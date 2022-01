Paulo Maria vezes dois! Fotógrafo português vence concurso Foto do ano no World RX | AutoSport

Paulo Maria venceu as duas categorias a concurso na Foto do Ano do Mundial RX, com as suas imagens a garantirem o primeiro lugar na sondagem dos fãs, tanto na categoria ‘Ação’ como na categoria ‘Bastidores’.

Uma lista de dez fotografias chegou à final, depois de centenas terem sido apreciadas, por categorias, e o Paulo Maria foi o mais votado pelos adeptos nos dois casos. A primeira, de Johan Kristoffersson, Timmy Hansen e Niclas Grönholm em Montalegre e ‘Silhueta Sueca’ de Kristoffersson e Hansen no pódio de Nürburgring a reclamar o maior número de votos: “Temos um grupo de fotógrafos extremamente talentosos no World RX, por isso estou muito orgulhoso de ganhar este concurso”, disse o fotógrafo português. “O nosso trabalho é contar a história do fim-de-semana da corrida, que tem tudo a ver com a captura dos detalhes e, para isso, a preparação é fundamental. Estamos sempre a aprender, e é importante apoiarmo-nos nos nossos conhecimentos anteriores e examinar atentamente todos os aspetos.

A foto ‘Através dos rails’ é 100 por cento sobre a adrenalina. Já tinha visto esse ângulo particular das câmaras de ação na televisão, e embora normalmente não goste de fotografar através de rails, neste caso, eles ofereceram a moldura perfeita e permitiram-me realmente transmitir a emoção de estar lá, a todos os fãs. Penso que todos os espectadores da pista teriam adorado estar nessa posição.

Já a ‘Silhueta Sueca’ encerra então a história humana do ano, e a admiração e respeito mútuos entre os dois principais ‘atores’ da temporada. Quando se tem problemas como sol forte ou luz fraca – ambos encontramos no pódio de Nürburgring nesse dia – cabe-nos a nós ultrapassá-los e encontrar uma solução, sendo mais criativo.

O que é o ditado? Quando a vida lhe dá limões, faça limonada. Adoro imagens retroiluminadas, e esta funcionou perfeitamente.

A emoção é um elemento tão importante da fotografia de desporto automóvel, celebrando a realização e o sucesso humano. O nosso desporto é sobre carros, sim, mas é um ser humano que o impulsiona, seres humanos que o desenham – e o pódio representa a coroa de glória de todo aquele trabalho árduo tanto dentro como fora do cockpit.

É muitas vezes tentador sair depois de fazer a fotografia de que se precisa, regressar rapidamente para continuar com a edição, mas esta fotografia mostra o que é possível se nos mantivermos até ao último momento”.

O segundo lugar na categoria ‘Ação’ foi para o ‘Upended Audi’ do piloto do Euro RX3 Marat Knyazev em Spa-Francorchamps, capturado pelo fotógrafo belga Johan Hendrickx, com Dániel Végh a reclamar o terceiro lugar para o momento ‘Send It’ de Krisztián Szabó no seu GRX-SET Hyundai i20.

Na secção ‘Bastidores’, Jakub Nitka foi segundo classificado para o seu retrato ‘Brothers-in-Arms’ de Timmy e Kevin Hansen na Catalunha, com Michael Jurtin em terceiro lugar por imortalizar o momento em que o recém-coroado Campeão Euro RX1 Andreas Bakkerud recebeu uma surpresa especial no Spa em ‘Birthday Boy gets Caked’.