Novas categorias RX4 e RX5 aprovadas no Europeu de Rallycross

O Conselho Mundial da FIA aprovou a criação de duas novas categorias de base, RX4 e RX5, para o Campeonato Europeu de Rallycross a partir de 2026. Estas classes reduzem barreiras de entrada, aumentam a diversidade técnica e reforçam o percurso de desenvolvimento para jovens talentos da modalidade.

A RX4 utiliza carros Rally4 existentes com adaptações mínimas, por exemplo a remoção da bacquet do navegador. Baseada numa plataforma consolidada no rali nacional e internacional, oferece uma entrada mais económica para pilotos que transitam de séries nacionais de rallycross para a competição internacional.

RX5 integra Cross Car e visão para 2028

A RX5 introduz pela primeira vez os Cross Car no Europeu, seguindo as especificações técnicas do Campeonato Europeu de Cross Car. Destinada a competidores mais jovens que iniciam carreiras internacionais, esta categoria apoia o crescimento da disciplina em toda a Europa.

Ambas as classes visam alargar a participação, criar oportunidades para quem já possui veículos elegíveis e consolidar o compromisso com a formação da próxima geração de pilotos de rallycross. Representam o primeiro passo concreto para a visão da FIA em 2028, onde carros do topo do WRC serão elegíveis na categoria máxima de rallycross.

Regulamento desportivo unificado

O Conselho aprovou também um formato atualizado para os regulamentos desportivos gerais de rallycross. Esta estrutura unificada e flexível facilita a harmonização entre eventos nacionais e internacionais para as federações nacionais (ASNs) e organizadores.