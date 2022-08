Mundial de Rallycross: Recorde de pilotos portugueses inscritos | AutoSport

Pela primeira vez desde o arranque do Mundial de Rallycross em 2014, na pista de Montalegre, o Lusorecursos World RX of Portugal terá nada menos de 11 pilotos nacionais entre a elite da modalidade, que regressa ao circuito barrosão, nos dias 17 e 18 de setembro.

Todas as novidades do evento serão reveladas na próxima terça-feira (30 de agosto), às 11h00, numa apresentação pública na praça exterior da Casa da Música, no Porto.

A pouco mais de três semanas do regresso das estrelas mundiais do Rallycross a Portugal, a FIA e o World RX divulgaram a lista de inscritos para a prova de Montalegre, marcada para 17 e 18 de setembro.

A principal novidade passa pela estreia em solo português dos novos carros da categoria-rainha do Mundial, máquinas com dois motores elétricos – um em cada eixo – e potências de 500kw, o equivalente a 680cv, com um binário de 880 Nm, disponível instantaneamente. Para já, estão confirmados oito carros da nova categoria, que se estreou há menos de duas semanas, na Noruega.

Entre estes, destaque para o tetracampeão mundial, o sueco Johan Kristoffersson (Volkswagen), que vai para a próxima prova do Mundial, na Letónia, com quatro pontos de avanço sobre o compatriota Timmy Hansen (Peugeot). O finlandês Niclas Grönholm (PWR). vencedor em Montalegre em 2021, também estará de regresso a Portugal.

Os espetaculares carros com motores de combustão a gasolina competem agora no Campeonato da Europa FIA de RX1 (Supercars) e RX3 (S1600), onde está a armada de 11 pilotos portugueses. Entre os 14 Supercars que estarão em pista, destaque para o pluricampeão nacional Mário Barbosa (Citroën DS3) e para o líder do Campeonato de Portugal, José Oliveira (Peugeot 208), que vão medir forças com a elite europeia, comandada pelo sueco Anton Marklund (Hyundai i20), campeão da Europa em 2017.

Nos S1600 (RX3), o português João Ribeiro (Audi A1) continua na luta pelo título europeu, chegando a Montalegre na segunda posição do campeonato, só atrás do jovem belga Kobe Pauwels (Audi A1). Nuno Araújo (Audi A1) é outro piloto português que disputa todo o Campeonato da Europa, reforçando uma ‘armada’ lusa que também incluirá Jorge Machado (Citroën C2), Rogério Sousa (Ford Fiesta), Tiago Ferreira (Peugeot 208), António Sousa (Peugeot 208), Joaquim Machado (Peugeot 208), Leonel Sampaio (Skoda Fabia) e Sérgio Dias (Renault Twingo). Ao todo, serão 11 os pilotos portugueses na prova de Montalegre, um número recorde em eventos do Mundial.

Na próxima terça-feira (30 de agosto), o Lusorecursos World RX of Portugal será oficialmente apresentado na praça exterior da Casa da Música, no Porto, onde estará o embaixador oficial do evento para este ano, o campeão do Mundo de Resistência e vencedor das 24 Horas de Le Mans, Filipe Albuquerque.

Confirmadas estão também as presenças de Orlando Alves (presidente do Município de Montalegre), Luís Pedro Martins (presidente Turismo Porto e Norte), Ni Amorim (presidente da FPAK), Jorge Almeida (presidente Clube Automóvel de Vila Real), Arne Dirks (diretor do Rallycross Promoter GmbH), Ricardo Pinheiro (CEO da Lusorecursos) e João Ribeiro (piloto Euro RX3).

No evento será ainda apresentada uma nova prova para os aficionados de eSports (corridas virtuais), que terão uma Final e prémios reais no Circuito Internacional de Montalegre. Os já famosos Vinhos Mont’Alegre, produzidos na vinha mais alta de Portugal, vão também revelar um rótulo especial que homenageia os vencedores da prova portuguesa do Mundial desde 2014.