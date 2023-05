Montalegre World RX of Portugal apresenta-se em Portugal e Espanha | AutoSport

Como já é habitual, o Montalegre World RX of Portugal terá apresentações públicas em Portugal e Espanha. O cenário do Cais de Gaia e a Loja do Turismo, com o Douro em fundo, recebem a apresentação oficial em solo nacional, na sexta-feira dia 26 de maio, a partir das 12h00, com a presença de estrelas como o pluricampeão mundial de ralis Sébastien Loeb, o pentacampeão mundial de Rallycross Johan Kristoffersson, o duplo vencedor da prova de Montalegre, Niclas Grönholm, os irmãos Timmy e Kevin Hansen, a jovem sueca Klara Andersson, ou o regressado Guerlain Chicherit, entre outros nomes famosos da categoria-rainha do Mundial.

A fórmula repete-se na Galiza a 31 de maio (quarta-feira anterior à prova), no centro de Ourense, junto ao Centro Cultural Marcos Valcárcel. Espera-se mais um ‘banho’ de multidão para ver os pilotos e máquinas do Campeonato do Mundo, antes da primeira prova do Mundial, no fim de semana seguinte, no Circuito Internacional de Montalegre.

Melhor lista de inscritos desde 2018

O Montalegre World RX of Portugal promete ser uma das melhores edições de sempre do Mundial de Rallycross no circuito barrosão. A lista de inscritos tem 46 pilotos, entre o plantel do Mundial de RX1e e o dos Europeus de RX1 (Supercars) e RX3 (S1600), a que se juntam 20 pilotos na prova de suporte, de Kartcross (a divulgar em breve). Com 66 pilotos, esta é a melhor lista de inscritos desde 2018 em Portugal.

Na categoria-rainha, onde alinham máquinas de 500 kw (680 cv) com dois motores elétricos – um em cada eixo – e que aceleram dos 0 aos 100 kmh em 2 segundos, a grande novidade é o regresso de Sébastien Loeb ao Rallycross. O lendário piloto francês, que este ano já venceu o Azores Rallye à primeira tentativa, vai pilotar um dos dois Lancia Delta Evo-e da equipa Special One Racing, de Guerlain Chicherit, outro nome famoso que regressa a Montalegre. Loeb e Chicherit serão duas das principais ameaças ao campeão em título, Johan Kristoffersson, cuja equipa Volkswagen Dealert Team Bauhaus continua a alinhar também o ex-piloto de ralis Ole Christian Veiby e o jovem sueco Gustav Bergström.

A Volvo CE Dealer Team, que no ano passado venceu a prova de domingo em Montalegre com Niclas Grönholm, volta a apresentar o filho do ex-bicampeão do Mundo de ralis, Marcus Grönholm, acompanhado por Klara Andersson, que também subiu ao pódio em Portugal em 2022. Os irmãos Timmy e Kevin Hansen continuam a ser as grandes apostas da histórica equipa liderada por Kenneth Hansen, ao volante dos Peugeot 208 RX1e. Em breve, será também anunciado o piloto do SEAT Ibiza RX1e da equipa All-Inkl Münnich Motorsport.

No Campeonato da Europa FIA de Supercars (RX1), o pelotão é liderado pelo bicampeão europeu, Anton Marklund (Ford Fiesta), numa prova que voltar a ter o português José Oliveira (Peugeot 208), enquanto no Campeonato da Europa de S1600 (RX3) há vários candidatos ao título de 2023, como o português João Ribeiro (Audi A1). A prova dos espetaculares carros de 2 Rodas Motrizes volta a ter uma forte representação nacional, com 10 pilotos portugueses.

Na semana anterior à prova, a pista de Montalegre também recebe o teste oficial de pré-época do FIA World RX, entre sábado (27 de maio) e segunda-feira (29 de maio). Os bilhetes para o Montalegre World RX of Portugal estão disponíveis em https://montalegre.bol.pt/.