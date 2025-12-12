Montalegre recebe RallyX Global Final em 2026
Final mundial do RallyX no Circuito Internacional de Montalegre em outubro
O Circuito Internacional de Montalegre foi escolhido para acolher a RallyX Global Final 2026, a disputar de 23 a 25 de outubro, reunindo as principais estrelas europeias e norte‑americanas do Ralicross. Será a segunda visita do campeonato à pista barrosã, depois da estreia em março, que contou com mais de 70 pilotos de 15 países e atraiu mais de 10.000 adeptos.
A prova, promovida pela estrutura liderada pelo ex‑piloto Andreas Eriksson, pretende afirmar‑se como uma verdadeira “final dos campeões”, juntando os melhores pilotos e carros das séries regionais RallyX North, RallyX South e RallyX Americas.
Dez categorias em pista e estreia europeia dos FC1 elétricos
A RallyX Global Final será disputada em 10 categorias, incluindo a estreia competitiva na Europa da classe FC1, com potentes viaturas 4×4 elétricas de 1.000 cv, demonstradas anteriormente em Montalegre pelo norte‑americano Tanner Foust. Este pelotão junta‑se às classes já habituais do RallyX na Europa: FC2 Pro e Pro Am, Supercar Lites, Open 4WD Pro e Pro Am, Open 2WD Pro e FWD, Crosscar e Crosscar Junior.
No final do evento, pilotos e equipas participarão numa gala de consagração dos campeões de 2026 junto ao Castelo de Montalegre, reforçando a ligação entre o circuito e o património local.
Calendário RallyX 2026 com três regiões e final em Portugal
A época 2026 do RallyX terá um calendário alargado com competições regionais na Europa e na América do Norte, culminando na Global Final em Portugal.
RallyX North 2026
Tierp Arena (Suécia), 15‑17 maio
Honkajoki (Finlândia), 23‑24 maio
Älvsbyn (Suécia), 6‑7 junho
Nysum (Dinamarca), 2‑3 agosto
Buxtehude / Estering (Alemanha), 9‑10 agosto
RallyX South 2026
Mayenne (França), 11‑12 abril (sujeito a confirmação da FFSA)
Valkenswaard (Países Baixos), 26‑27 abril
Buxtehude / Estering (Alemanha), 9‑10 agosto
RallyX Americas 2026
Crandon International Raceway (Estados Unidos), 20‑21 junho
Eldora Speedway (Estados Unidos), 27‑28 junho
Grande Prémio de Trois‑Rivières (Canadá), 22‑23 agosto
RallyX Global Final 2026
Montalegre (Portugal), 23‑25 outubro
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI