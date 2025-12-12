Montalegre recebe RallyX Global Final em 2026

Final mundial do RallyX no Circuito Internacional de Montalegre em outubro

O Circuito Internacional de Montalegre foi escolhido para acolher a RallyX Global Final 2026, a disputar de 23 a 25 de outubro, reunindo as principais estrelas europeias e norte‑americanas do Ralicross. Será a segunda visita do campeonato à pista barrosã, depois da estreia em março, que contou com mais de 70 pilotos de 15 países e atraiu mais de 10.000 adeptos.​

A prova, promovida pela estrutura liderada pelo ex‑piloto Andreas Eriksson, pretende afirmar‑se como uma verdadeira “final dos campeões”, juntando os melhores pilotos e carros das séries regionais RallyX North, RallyX South e RallyX Americas.​

Dez categorias em pista e estreia europeia dos FC1 elétricos

A RallyX Global Final será disputada em 10 categorias, incluindo a estreia competitiva na Europa da classe FC1, com potentes viaturas 4×4 elétricas de 1.000 cv, demonstradas anteriormente em Montalegre pelo norte‑americano Tanner Foust. Este pelotão junta‑se às classes já habituais do RallyX na Europa: FC2 Pro e Pro Am, Supercar Lites, Open 4WD Pro e Pro Am, Open 2WD Pro e FWD, Crosscar e Crosscar Junior.​

No final do evento, pilotos e equipas participarão numa gala de consagração dos campeões de 2026 junto ao Castelo de Montalegre, reforçando a ligação entre o circuito e o património local.​

Calendário RallyX 2026 com três regiões e final em Portugal

A época 2026 do RallyX terá um calendário alargado com competições regionais na Europa e na América do Norte, culminando na Global Final em Portugal.​

RallyX North 2026

Tierp Arena (Suécia), 15‑17 maio

Honkajoki (Finlândia), 23‑24 maio

Älvsbyn (Suécia), 6‑7 junho

Nysum (Dinamarca), 2‑3 agosto

Buxtehude / Estering (Alemanha), 9‑10 agosto​

RallyX South 2026

Mayenne (França), 11‑12 abril (sujeito a confirmação da FFSA)

Valkenswaard (Países Baixos), 26‑27 abril

Buxtehude / Estering (Alemanha), 9‑10 agosto​

RallyX Americas 2026

Crandon International Raceway (Estados Unidos), 20‑21 junho

Eldora Speedway (Estados Unidos), 27‑28 junho

Grande Prémio de Trois‑Rivières (Canadá), 22‑23 agosto​

RallyX Global Final 2026

Montalegre (Portugal), 23‑25 outubro