Montalegre: Primeira pista de Rallycross do mundo com certificação ambiental máxima da FIA | AutoSport

Montalegre continua no top do Ralycross mundial. O Circuito internacional volta a fazer história e, depois de ter sido a primeira pista a receber uma prova do WRX, é agora distinguida pelo excelente trabalho desenvolvido naquela infraestrutura.

O circuito foi reconhecido pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) com a certificação ambiental máxima daquele organismo, em sequência do plano ambiental que visava reduzir a pegada ecológica do evento no circuito barrosão. É a primeira vez na história da FIA que um circuito de Rallycross recebe a certificação ambiental máxima.

Em 2022, Montalegre já tinha recebido a certificação de duas estrelas, mas a organização a cargo do Município de Montalegre e do Clube Automóvel de Vila Real reforçou a sua aposta na responsabilidade ambiental, implementando um plano ainda mais abrangente para 2023. Do plano ambiental do Montalegre World RX of Portugal, fazem parte medidas como a recolha, separação e encaminhamento de resíduos produzidos no evento, o uso eficiente de água, a utilização de água não potável para rega da pista, a redução no uso de plástico (com o incentivo ao uso de garrafas de água reutilizáveis, por exemplo) e de papel (privilegiando os formatos digitais, por exemplo), a utilização de viaturas elétricas ou híbridas pela organização, entre outras medidas.

Recorde-se que a partir de 2022 o FIA World RX passou a ter carros 100 por cento elétricos na categoria-rainha, tentando aliar a performance das máquinas de Rallycross à sustentabilidade ambiental do desporto.