Lousada recebe o World RX de Portugal a partir de 2025

O palco português do World RX vai ter novidades. Montalegre vai deixar de receber a principal competição FIA do Rallycross, e Lousada vai passar a ser o palco da ronda portuguesa do Campeonato do Mundo de Rallycross da FIA pela primeira vez,ao abrigo de um novo acordo de três anos, com início em maio de 2025.

Localizada perto do Porto, Lousada tem sido fundamental no rallycross nacional e internacional, desde 1984 e anteriormente acolheu o Campeonato Europeu de Rallycross da FIA de 1991 a 2008. Depois de uma ausência de 17 anos, vai regressar à cena internacional.

A pista será submetida a trabalhos para melhoria das infraestruturas, que serão feitos em duas fases para cumprir os padrões do Campeonato do Mundo, mantendo o seu carácter original.

Arne Dirks, Diretor-Geral da Rallycross Promoter GmbH:

“Estamos muito satisfeitos por termos chegado a um acordo com o Clube Automóvel de Lousada para, pelo menos, as próximas três épocas. Vimos em primeira mão a paixão que existe pelos desportos motorizados na região de Lousada e foi necessário muito trabalho árduo para fechar este acordo. Esse trabalho continuará antes do primeiro evento do World RX no circuito em 2025, com um investimento significativo nas infraestruturas dentro e à volta da pista, com o objetivo de criar uma experiência de primeira classe tanto para os concorrentes como para os fãs.”

Luís Marinho, Presidente do Clube Automóvel de Lousada (CAL):

“2024 será recordado em Lousada como um marco histórico no desporto automóvel. A aquisição pela Câmara Municipal dos terrenos ocupados pela pista e a sua envolvente vai permitir a modernização e ampliação das instalações, bem como a construção de um novo paddock, e aqui estamos nós a anunciar que Lousada vai voltar a receber provas internacionais de rallycross. É a concretização de um sonho que poucos acreditavam ser possível.”

Pedro Machado, Presidente da Câmara Municipal de Lousada:

“O desporto automóvel em Lousada tem uma longa história e, com a sua extraordinária capacidade de organização de eventos desportivos, o CAL tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento da modalidade no Concelho, levando a pista ao reconhecimento nacional e internacional. O Circuito Automóvel de Lousada tornou-se um marco importante, não só como local de competição, mas como símbolo de identidade e orgulho para a comunidade.

O Campeonato do Mundo de Rallycross é, indiscutivelmente, uma das melhores competições do mundo e o facto de se ter chegado a um acordo plurianual com a Rallycross Promoter é prova de muito trabalho, vontade, persistência, profissionalismo e espírito de colaboração e cooperação entre o Município e o CAL. 2025 representará o início de uma nova e muito promissora era que irá inspirar as gerações futuras!”