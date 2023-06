Lancia Delta evo-e RX com as cores da Martini Racing: riqueza da expressão cromática | AutoSport

Sabe quando foi a última vez que um Lancia com as cores da Martini Racing correu em Portugal? Não, não foi no Rali de Portugal 1992, foi no Rali Vinho Madeira desse mesmo ano de 1992, através de Andrea Aghini. Mas essa não foi a última vez que um carro oficial com as cores da Martini Racing correu em Portugal, isso foi em 2001, com os Ford Focus WRC da Ford Motor Company.

Agora, em Montalegre, outro Lancia Delta vai ter as cores da Martini: o Lancia Delta Evo-e RX, de Sébastien Loeb e Guerlain Chicherit e da Special ONE Racing. Mais um motivo para não faltar e dar um salto até Montalegre.

Hoje (1 de Junho), no paddock de Montalegre, a Special ONE Racing retirou as capas dos dois Lancia Delta Evo-e RX eléctricos, revelando um visual de cortar a respiração que traz de volta uma era inesquecível da história do desporto automóvel.

Desde a sua chegada ao Campeonato do Mundo de Rallycross da FIA, a Special ONE Racing – nascida da GCK Motorsport – tem procurado fazer as coisas de forma diferente. Para começar, num campo de máquinas modernas, o Delta Evo-e RX adaptado é baseado num modelo que competiu originalmente, ao mais alto nível dos ralis internacionais, há mais de três décadas.

Está agora confirmado que a pintura será igualmente “old school”, com os carros que serão pilotados por Sébastien Loeb e Guerlain Chicherit no World RX nos próximos meses a recuperarem um ilustre esquema de cores sinónimo de sucesso nos desportos motorizados nos anos 80 e 90.

Sob a sua carroçaria vintage, o Delta Evo-e RX abriga uma estrutura tubular em conformidade com as normas de segurança regulamentares. Com 500 kW (equivalente a 680 cv) sob o capot, é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 1,8 segundos: “Considero a ideia de trazer o Delta de volta à competição com uma pintura semelhante à de há 30 anos extremamente motivadora”, explicou Chicherit, que vai para a próxima campanha com 41 participações no World RX no seu currículo: “Ao mesmo tempo, coloca uma grande pressão sobre os nossos ombros, porque nos referimos ao carro mais bem sucedido da história dos ralis – por isso não podemos falhar! Levámos o design do carro muito longe. É mais curto do que os outros, o que o torna um pouco nervoso. Dependendo do circuito, isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem.”

O compatriota Loeb – de volta à categoria máxima do rallycross após uma ausência de quatro anos, tendo competido anteriormente no World RX de 2016 a 2018 – partilha o optimismo cauteloso do seu companheiro de equipa, consciente de que ele e a Special ONE Racing ainda estão numa curva de aprendizagem com o Lancia contra rivais que já acumularam uma temporada completa de experiência de corrida com as suas próprias máquinas RX1e: “É um carro muito diferente daquele a que estou habituado”, reconheceu o francês. “Há um motor para o eixo dianteiro e outro para o traseiro, mas não há ligação entre os dois, não há eixo longitudinal. É preciso habituarmo-nos a isso quando estamos a conduzir e encontrar as definições certas.

“No papel, o Delta Evo-e RX parece bastante bom – compacto e com um bom equilíbrio de peso. O objectivo será claramente sair na frente, embora não possa dizer hoje se o conseguiremos fazer. Estou curioso para ver onde vamos estar este fim-de-semana…”

O World RX de Portugal arranca com os treinos oficiais às 10:00 de sábado (3 de Junho). Toda a ação será transmitida em directo no RX+. Os bilhetes para o fim-de-semana de corrida estão disponíveis para compra à entrada do circuito.