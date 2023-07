Lancia Delta Evo-e de Chicherit e Loeb arderam | AutoSport

Os dois Lancia Delta Evo-e da Special One Racing, a equipa de Guérlain Chicherit e onde milita Sébastien Loeb, foram esta manhã totalmente dizimados por um incêndio que deflagrou na sua boxe, em Lydden Hill, onde se vai realizar a quarta prova do World RX 2023. Os dois Lancia Delta Evo-E foram totalmente consumidos, mas não houve feridos a registar para lá de que as causas ainda não são conhecidas. Como calcula, os carro não irão participar na prova do fim de semana e vamos ver se voltam ao WRX 2023.

Um incêndio deflagrou na zona da @sp1racing em Lyden Hill e destruiu grande parte de equipamentos e estruturas da mesma, incluído os 2 Lancia Delta Evo RxE de Loëb e Chicherit

Circuito hoje fechado e aguardamos mais informações



🎥: Instagram _rallycross_#MOTORESnaSPORTTV https://t.co/6nytRT2IFf pic.twitter.com/kG5Pspe2m8 — Wazard | 🏎 🧡 (@drazawiur) July 21, 2023