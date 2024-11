Johan Kristoffersson perto do 7º título no Mundial de Rallycross

Johan Kristoffersson está prestes a fazer história com o sétimo título no Campeonato do Mundo FIA de Rallycross, que promete um espetáculo final na linha do habitual: eletrizante, este fim de semana no lendário Circuito Istanbul Park, na Turquia.

O evento, marcado para 9 e 10 de novembro, encerra uma temporada de estreia épica para a chamada ‘Batalha das Tecnologias’, onde motores de combustão sustentável – como o do sueco – enfrentam diretamente os novíssimos carros elétricos.

Nesta temporada desafiadora, Kristoffersson tem liderado com o seu Volkswagen Polo KMS 601 RX, conquistando cinco vitórias nas oito primeiras corridas e abrindo uma margem de 46 pontos.

Para seus rivais, será necessário um verdadeiro milagre – e uma dose considerável de caos na pista – para impedir o sueco de erguer o tão desejado troféu. Porém, no rallycross, surpresas nunca estão fora do roteiro.

Do lado oposto, o obstinado Kevin Hansen, atual líder da brigada elétrica, se prepara para a luta. Hansen, vice-campeão de 2023, conseguiu superar Kristoffersson em Portugal e busca repetir o feito na sinuosa pista de 1,35 km de Istanbul Park, uma arena onde o seu Peugeot 208 RX1e da Hansen World RX Team pode brilhar.

E a rivalidade ganha uma camada extra com Timmy Hansen, irmão mais velho de Kevin, que já venceu neste mesmo circuito em 2015. Agora, ambos esperam reviver a glória e colocar o Peugeot novamente no topo do pódio. Segundo Timmy, as oportunidades de ultrapassagem e a batalha entre tecnologias devem tornar essa disputa ainda mais eletrizante.

A competição vai muito além de Kristoffersson e os irmãos Hansen. Ole Christian Veiby, parceiro de Kristoffersson na KMS, mostrou ser um forte candidato, enquanto a dupla da CE Dealer Team by Volvo Construction Equipment, Niclas Grönholm e Klara Andersson, tem provado o seu talento e capacidade de disputar os lugares no pódio.

Mas as surpresas não param por aí: três “jokers” entram no jogo, prontos para apimentar ainda mais essa disputa. Patrick O’Donovan, campeão europeu e britânico, visa repetir o seu pódio conquistado em Hong Kong no ano passado. Ao seu lado, Juha Rytkönen e o recém-coroado campeão francês Steven Bossard, estreante no cenário mundial pela PGRX, completam o leque de estrelas com potencial para mudar o rumo da corrida.

Com a promessa de um final épico e uma batalha entre diferentes tecnologias no Istanbul Park, o rallycross deste ano será um espetáculo imperdível.

FOTO Red Bull Content Pool