Hansen Motorsport compromete-se com o WRX elétrico | AutoSport

A equipa Campeã Mundial em título no WorldRX, a Hansen Motorsport anunciou um compromisso de “vários anos” com o Mundial de Rallycross, com os suecos a destacar um “enorme investimento” à medida que a série pioneira embarca para a sua era eléctrica em 2022.

Uma das equipas mais condecoradas na história do rallycross, a Hansen Motorsport tem estado na vanguarda da disciplina desde que o fundador e Director da Equipa, Kenneth Hansen reclamou o primeiro dos seus 14 títulos do Campeonato Europeu de Rallycross em 1989, isto antes de se formar na categoria principal, quatro anos mais tarde.

Três troféus do Campeonato do Mundo de Equipas são uma prova do calibre da equipa, sendo o mais recente feito o vice-campeonato de Timmy Hansen depois de ter travado um duro duelo com o compatriota Johan Kristoffersson, que culminou com o duo empatado em pontos no topo da classificação dos Pilotos, com o campeão de 2019 a ser encontrado no desempate regulamentar.

Timmy Hansen, de 29 anos, regressa em parceria, mais uma vez, com o irmão mais novo, Kevin Hansen. Os irmãos suecos estarão ao volante de novos carros eléctricos, com base na plataforma do Peugeot 208 anteriormente utilizada, mas redesenhada para adoptar um ‘trem de potência’ homologado da empresa austríaca Kreisel Electric, gerando 500kW – equivalente a 680 cv – e 880 Nm de torque instantâneo.

Os carros estão atualmente a ser concebidos e desenvolvidos internamente na oficina da Hansen Motorsport em Götene.

Para Kenneth Hansen, Director da Equipa, Hansen Motorsport: “Este é um enorme investimento que estamos a fazer no Mundial de Rallycross, com um plano para vários anos, e isto é o projeto maior que alguma vez tivemos. É entusiasmante para todos nós, e parece como quando entrámos no rallycross pela primeira vez em 1993. Na altura não sabíamos muitas coisas, e com esta mudança para a tecnologia elétrica, há muito sobre as quais estamos a aprender do zero.

“É muito refrescante estarmos concentrados em algo tão novo, com algumas pessoas com quem temos trabalhado durante muitos anos e algumas caras novas. Há aqui realmente muita energia fresca para avançar. O grupo de pilotos no topo do WRX está entre os melhores do mundo, e que os meus filhos e os filhos de Susann, Timmy e Kevin, fazem parte desse grupo e escolhem conduzir com a nossa equipa é muito especial”.