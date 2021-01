Fim da ligação entre Ken Block e a Ford

É um fim de uma parceria que já levava mais de dez anos. Ken Block, que tinha contrato de exclusividade com a Ford, terminou a ligação com a marca.

O americano ficou conhecido pelos seus videos no Youtube, a serie Gymkhana, onde o piloto aparece a fazer manobras de drift espetaculares. Além disso o piloto disputou provas de rali e ralicross na América e na Europa.

“Foram 11 grandes anos com a Ford”, disse Ken Block. “Mas chegou o momento de descobrir novas pessoas. Tenho 19 vitórias, 17 pódios e 2 medalhas de ouro nos X-Games com a Ford em rally e rallycross. De agora em diante, estou livre”.

Ken Block não parece estar a fechar definitivamente as portas à Ford, pois procura um novo fabricante para satisfazer as suas expectativas. “Estou feliz por poder continuar a trabalhar com a Ford, mas também quero descobrir e conduzir carros novos”.

Um nome sonante que não deverá estar muito tempo sem que uma marca se associe ao seu nome.