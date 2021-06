FIA WORLD RX: Timmy Hansen de regresso | AutoSport

O ex-campeão mundial Timmy Hansen confirmou o seu regresso ao Campeonato Mundial de Rallycross da FIA este ano com a equipa da família, a Hansen World RX Team, ao mesmo tempo que se empenha em recuperar a cobiçada coroa do campeonato.

Timmy junta-se ao seu irmão Kevin no regresso ao mundial de ralicross e vai tentar recuperar o título de campeão do Mundo a Johan Kristoffersson que ao volante do Volkswagen Polo GTi RX venceu no ano passado.

“Nos últimos anos, desde que nos tornámos uma equipa familiar totalmente independente, estar na grelha em cada época nunca foi um dado adquirido. Estou muito grato por ter a oportunidade de voltar e correr novamente este ano. Adoro o ralicross – sempre fez parte da minha vida, e ainda faz parte de uma forma muito significativa. Lideramos a equipa familiar todos os dias e o nosso envolvimento com o ralicross remonta a décadas. Tem estado no meu sangue desde que nasci, por isso vou querer competir sempre aqui. Mesmo que esta seja a minha oitava temporada no World RX, estou tão motivado como sempre para escrever uma nova história: vamos lutar pelo título, quem vai ser rápido este ano, e onde nos vamos colocar? Temos estado a trabalhar muito e o carro está muito melhor agora do que em 2020. Todas as grandes ideias e pessoas talentosas que trabalham connosco têm feito uma grande diferença, mesmo como uma pequena equipa que está a melhorar passo a passo. Podemos ter uma boa oportunidade de competir pelo título este ano, mas vamos ver como corre!” – afirmou Hansen no anúncio do seu regresso.

O mundial está quase a começar, na ronda de Barcelona a 23 de Julho. Regressa ao Circuito Internacional de Montalegre em Outubro.