FIA redefine o futuro do Rallycross: regressam motores de combustão, calendário só Europeu

Campeonato Europeu de Rallycross será o topo da modalidade, com uma Taça do Mundo autónoma e visão de longo prazo para 2028.

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou uma reestruturação significativa para o rallycross a partir de 2026, com o regresso dos motores de combustão interna à categoria principal e a transição para um Campeonato Europeu. Complementarmente, está prevista a criação de uma Taça do Mundo de Rallycross autónoma, sujeita a aprovação do Conselho Mundial de Desporto Automóvel, visando simplificar a competição, fortalecer a grelha de partida e intensificar o espetáculo para os fãs.

A decisão marca uma nova era para a modalidade, que nos últimos dois anos explorou a coexistência de motorizações elétricas e de combustão. Embora essa fase tenha demonstrado a capacidade de inovação do rallycross, os custos ‘tramaram-na’ E a FIA opta agora por focar-se nos motores de combustão interna para a categoria de topo, numa tentativa de reduzir a complexidade, e por conseguinte os custos e com isso atrair um maior número de equipas e pilotos.

O Europeu de Rallycross, que contará com seis provas, será disputado em pistas icónicas do continente, prometendo manter a ação espetacular que caracteriza a modalidade. Paralelamente, a Taça do Mundo de Rallycross permitirá que os melhores pilotos e equipas a nível global se enfrentem fora da Europa, assegurando a presença internacional da modalidade e oferecendo um confronto emocionante pelo título mundial.

Emilia Abel, Diretora de Desportos de Estrada da FIA, sublinhou a importância de ouvir as equipas, pilotos, organizadores e, sobretudo, os fãs. “As mudanças anunciadas hoje representam um passo importante na definição do crescimento a longo prazo do rallycross”, afirmou Abel. “Apostamos num formato acessível e económico para aumentar as grelhas de partida e intensificar a competição.” A responsável da FIA acrescentou ainda que “a transição para uma motorização de combustão interna constrói-se sobre esta base, oferecendo um formato acessível para aumentar as grelhas e intensificar a competição”.

Visão de futuro e sustentabilidade

Estas alterações inserem-se numa visão de longo prazo da FIA para o rallycross, com a introdução de um novo quadro regulamentar técnico em 2028. Este quadro, que será alinhado com a categoria principal do Campeonato Mundial de Ralis (WRC), visa disponibilizar veículos mais modernos, seguros, acessíveis e rápidos, com o objetivo de atrair mais concorrentes e, futuramente, permitir o regresso de um Campeonato Mundial de Rallycross com grelhas completas e emocionantes.

A transição para um formato com motores de combustão interna na categoria principal, embora possa parecer um retrocesso tecnológico face à aposta recente nos veículos elétricos, reflete uma estratégia ponderada da FIA para garantir a viabilidade e o crescimento sustentável do rallycross.

A simplificação técnica e a redução de custos são fatores cruciais para atrair mais participantes e assegurar a competitividade das grelhas, elementos essenciais para a vitalidade de qualquer modalidade desportiva.

Este movimento demonstra a adaptabilidade da FIA em responder às necessidades do desporto e dos seus intervenientes, ao mesmo tempo que mantém a porta aberta para futuras inovações, como sugerido pela implementação do novo regulamento técnico em 2028.