FIA confirma Montalegre no World RX 2022 | AutoSport

A FIA confirmou o calendário do Campeonato do Mundo de Rallycross 2022 com Montalegre a receber jornada dupla do Mundial – na época inaugural da era elétrica – e as duas categorias do Europeu de Rallycross (que mantém carros a combustão) – Euro RX1 (SuperCars) e Euro RX3 (Super1600). O calendário provisório do FIA Campeonato do Mundo de Rallycross 2022 foi revelado após a reunião do Conselho Mundial, com destaque para o retorno de algumas pistas clássicas.

A época 2022 do World RX – a primeira da excitante nova era elétrica do campeonato – contém 12 rondas em sete eventos, cada uma num país diferente. A ação começará no icónico circuito sueco Höljes no início de Julho, antes de seguir para Nürburgring, na Alemanha – cenário da emocionante disputa pelo título em 2021 há apenas algumas semanas – no final do mês.

Após esses dois eventos de jornada simples, os cinco eventos restantes assumirão a forma de jornada dupla, começando com um retorno bem-vindo a Hell na Noruega em meados de Agosto. O histórico circuito de Biķernieki em Riga, na Letónia, recebe o mundial no início de Setembro.

A 16 e 17 de Setembro, Montalegre recebe o World RX e Euro RX, num programa de corridas extremamente preenchido. Além da jornada dupla do Mundial (cada um dos dias do fim de semana é uma prova completa, com qualificações, meias finais, final e um vencedor) recebe também o espectacular Euro RX1, onde continuam a militar os SuperCars a gasolina, e se prevê que os antigos carros do Mundial a combustão vão ser acolhidos. Recebe também o muito popular e competitivo Euro RX3, onde competem os Super 1600, que proporcionam corridas sempre muito disputadas e com muitos pilotos portugueses na grelha. Um fim de semana com muita adrenalina em perspectiva.

Quinze dias depois, no início de Outubro, a caravana ruma ao lendário autódromo belga de Spa-Francorchamps. A época está programada para terminar no Killarney International Raceway, na Cidade do Cabo, na África do Sul, em Novembro, ainda com data por definir devido às restrições vigentes da Covid.

O Campeonato FIA RX2e junta-se ao World RX em cinco eventos, na sua segunda temporada de competição, com rondas na Suécia, Alemanha, Noruega, Letónia e Bélgica.

Haverá seis rondas para os dois Campeonatos Europeus de Rallycross da FIA – Euro RX1 e Euro RX3 – começando com uma série de eventos independentes. O primeiro deles terá lugar no Nyirád Motorsport Centre, na Hungria – um clássico da “velha guarda” que apareceu pela última vez no calendário em 2013 – em Maio, com o segundo local a ser confirmado oportunamente.

Após essas duas primeiras corridas, o Euro RX1 visitará Höljes, Riga, Spa-Francorchamps e Montalegre, com o Euro RX3 a viajar para Höljes, Nürburgring, Hell e Montalegre.

O formato das provas sofre também alterações, com as qualificações a deixar de se chamar Q1, Q2. etc para se chamar Manga 1, Manga 2 e Manga 3. Haverão apenas 3 mangas contra as 4 qualificações que existiam. A ordem de partida para a Manga 1 será decidida numa chamada “SuperPole”, uma volta individual cronometrada. Nos eventos do World RX duplos (“Double Header” com duas provas no mesmo fim de semana) haverão apenas duas mangas. A seguir às mangas haverá uma “Progression Race” com a ordem de partida em função dos resultados das mangas e que funcionará como uma pré-meia final, avançando os 10 melhores para as meias-finais.

As Meias Finais e as Finais passam a ter também 5 carros na grelha com o mais rápido a ter a possibilidade de escolher o lugar onde parte.

Alterações de fundo nas voltas que passam a ser 5 em todas as corridas, as grelhas serão todas de 5 carros em linha, e na “Joker Lap” que deixa de poder ser utilizada na 1ª volta se esta fizer parte da primeira curva, o que é o caso de Montalegre.

Arne Dirks, Diretor Executivo, Rallycross Promoter GmbH: “Temos o prazer de apresentar o calendário provisório de 2022 para o FIA Campeonato do Mundo de Rallycross, o Campeonato FIA RX2e e o FIA Campeonato Europeu de Rallycross. Foi necessário muito trabalho para montar o que acreditamos ser um programa que combina o melhor deste desporto, desde as mais amadas pistas tradicionais de rallycross, até circuitos icónicos mundialmente conhecidos – e temos certeza de que todos irão receber de bom grado o retorno à África do Sul para o final da temporada. Da mesma forma, esperamos que os concorrentes e fãs apreciem a perspectiva dos eventos autónomos do Euro RX, que darão início à temporada em grande estilo, antes do início da excitante nova era eléctrica do World RX. Esta promete ser mais uma temporada espetacular.”

Orlando Alves, Presidente da Câmara Municipal de Montalegre: “Estamos especialmente satisfeitos e honrados por estar no calendário do Mundial de Rallycross 2022. Montalegre está mais uma vez nas épocas chave do Rallycross, desta feita com a estreia revolucionária dos ultra rápidos RX1 eléctricos. Este ano teremos um programa espectacular, com jornada dupla do Mundial e com a estreia dos SuperCars eléctricos, mas também mantendo a tradição, com o Euro RX1, com os SuperCars a gasolina, muito amados pelos nossas fãs, e ainda os extremamente populares Super1600 no Euro RX3. Um fim de semana imperdível para os amantes do automobilismo, e um regresso dos dias de corridas super preenchidos a que estávamos habituados na era pré-Covid. Dois dias a não perder para todos os aficionados do automobilismo portugueses e galegos!”

Jorge Almeida, Presidente do Clube Automóvel de Vila Real (CAVR): “Esta continuidade no calendário é o reconhecimento da qualidade do Circuito de Montalegre, do trabalho e esforço da Câmara Municipal e do respeito, confiança e prestígio na organização conjunta com o CAVR, que se encontra entre as mais altas autoridades do mundo do rallycross e do automobilismo. Estamos ansiosos para recebê-los em Setembro!”

Calendário 2022 FIA World Rallycross Championship

Julho 2-3 Ronda 1 Höljes, Suécia

Julho 30-31 Ronda 2 Nürburgring, Alemanha

Agosto 13-14 Rondas 3/4 Hell, Noruega

Setembro 3-4 Rondas 5/6 Rīga, Letónia

Setembro 17-18 Rondas 7/8 Montalegre, Portugal

Outubro 8-9 Rondas 9/10 Spa-Francorchamps, Bélgica

A Confirmar Rondas 11/12 Cidade do Cabo, África do Sul *

Calendário 2022 FIA RX2e Championship

Julho 2-3 Ronda 1 Höljes, Suécia

Julho 30-31 Ronda 2 Nürburgring, Alemanha

Agosto 13-14 Ronda 3 Hell, Noruega

Setembro 3-4 Ronda 4 Rīga, Letónia

Outubro 8-9 Ronda 5 Spa-Francorchamps, Bélgica

Calendário 2022 FIA European Rallycross Championship (Euro RX1)

Maio 21-22 Ronda 1 Nyirád, Hungria

Junho 18-19 Ronda 2 A Confirmar

Julho 2-3 Ronda 3 Höljes, Suécia

Setembro 3-4 Ronda 4 Rīga, Letónia

Setembro 17-18 Ronda 5 Montalegre, Portugal

Outubro 8-9 Ronda 6 Spa-Francorchamps, Bélgica

Calendário 2022 FIA European Rallycross Championship (Euro RX3)

Maio 21-22 Ronda 1 Nyirád, Hungria

Junho 18-19 Ronda 2 A Confirmar

Julho 2-3 Ronda 3 Höljes, Suécia

Julho 30-31 Ronda 4 Nürburgring, Alemanha

Agosto 13-14 Ronda 5 Hell, Noruega

Setembro 17-18 Ronda 6 Montalegre, Portugal