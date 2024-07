EuroRX3: João Ribeiro e André Sousa à conquista da Europa

Começa neste fim-de-semana a temporada 2024 do Campeonato da Europa de Ralicross RX3.

Pelo terceiro ano consecutivo, João Ribeiro vai estar a disputar o campeonato com o seu bem preparado Audi A1 S1600. Depois de uma participação em 2023 marcada por vários pontos altos em performance pura, mas também alguns azares alheios, João Ribeiro espera este ano materializar em resultados a aprendizagem acumulada no ritmo do Europeu.

Por seu lado André Sousa fará a sua estreia em provas internacionais fora de portas. Depois de ter mostrado muita competitividade na prova do Europeu disputada em Montalegre no ano transato, André Sousa montou um projeto para acompanhar João Ribeiro no campeonato completo e irá defender as cores da TSL também aos comandos de um Audi A1 S1600.

O Autosport deseja boa sorte a ambos para esta nova temporada no Europeu de Ralicross.

Foto: FIA World Rallycross

Duarte Mesquita