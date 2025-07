EuroRX, Hungria: João Ribeiro impõe-se

Por Duarte Mesquita

O hino de Portugal voltou a tocar no pódio da prova do Campeonato Europeu FIA de Ralicross RX3 disputada na Hungria. João Ribeiro dominou praticamente todo o fim-de-semana e na Final esteve ao mais alto nível para a subir ao degrau mais alto do pódio e alargar a sua liderança no campeonato.

Depois de dois tempos mais rápidos nas duas Qualificações de sábado, João Ribeiro continuou o seu ritmo no domingo, estabelecendo um segundo tempo na Q3 e voltando a ser o mais eficaz do pelotão na Q4 para se tornar o melhor classificado.

Um dos seus grandes rivais na luta pelo título, o austríaco Dominik Senegacnik (Škoda Fabia Mk3), foi quem conseguiu ser mais rápido que o piloto de Baltar na Q3 e parecia ser o mais fiel perseguindo do Audi com o #99 à partida das Meias-finais.

Concentrado e contando com um Audi A1 S1600 muito bem preparado, João Ribeiro saiu vitorioso na primeira Meia-final, liderando de início ao fim. Os húngaros Balász Kőrmőczi (VW Polo Mk5) e Sámuel Kovács (Škoda Fabia Mk3) terminaram em segundo e terceiro e também se qualificavam assim para a Final. Quanto a Senegacnik, este partia do lugar da pole para a segunda Meia-final, mas foi batido no arranque por Rytis Gurklys (Audi A1).

Durante a terceira volta, Senegacnik acabou por ir de encontro ao muro, após uma falha técnica com a roda do seu Fabia. Assim acabou por ser Gurklys venceu a meia-final à frente dos pilotos checos Václav Tůma (Škoda Fabia Mk3) e Libor Teješ (Audi A1). Na Final João Ribeiro não teve o melhor arranque, mas travou nos limites e impunha-se assim na liderança da corrida, seguido por Tůma e Gurklys após a curva dois.

Na estratégia da Joker-lap, Tůma passou efetuou a sua logo na volta inicial, enquanto Gurklys fazia um pião e caia para trás no pelotão, permitindo que Kőrmőczi e Kovács subissem para segundo e terceiro. João Ribeiro continuou na liderança, forçando o seu andamento para ir esticando a vantagem sobre os demais e efetuando a sua Joker na penúltima volta, permanecendo na liderança da corrida. Foi a segunda vitória do português esta temporada, depois do sucesso na ronda inaugural do campeonato em Lousada. O piloto da casa Kőrmőczi terminou em segundo lugar, com Sámuel Kovács a completar o pódio do Euro RX3. João Ribeiro soma agora 69 pontos na classificação, 15 pontos na frente de Rytis Gurklys que parece ser agora o seu maior adversário na luta pelo título.

Quanto a André Sousa e Rogério Sousa, acabaram na 9ª e 10ª posição finais, num fim-de-semana difícil para os dois pilotos da equipa TSL RX Team.

EuroRX3 Hungria

1. João RIBEIRO (POR) – Audi A1 S1600 – 6 voltas em 4m54.478s

2. Balázs KÖRMÖCZI (HUN) – Volkswagen Polo S1600 +4.308s

3. Sámuel KOVÁCS (HUN) – Skoda Fabia S1600 +5.198s

4. Václav TUMA (CZE) – Skoda Fabia S1600 +6.468s

5. Rytis GURKLYS (LTU) – Audi A1 S1600 +7.652s

6. Libor TEJEŠ (CZE) – Audi A1 S1600 +10.903s

Volta mais rápida: João Ribeiro (Audi) – 47.393s

Euro RX3 – Campeonato de Pilotos:

1.João Ribeiro 69 pontos

2.Gurklys 54

3.Kormoczi 44

4.Geleyns 43

5.Tejes 42

6.Kovacs 41

Vídeo Final Hungria:

Foto: FIA World Rallycross