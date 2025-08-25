EuroRX Finlândia: Vitória dramática de João Ribeiro

João Ribeiro teve um início de fim de semana difícil, não conseguindo encontrar o seu ritmo habitual no sábado e terminando o dia em quinto da geral.

Na manhã de domingo o ritmo melhorou um pouco, mantendo-o rumo às meias-finais. Mas quando a chuva chegou no final da tarde de domingo, o talento de João Ribeiro sobressaiu e a vitória veio para Portugal.

Com quatro pilotos diferentes a estabeleceram os tempos mais rápidos nas Qualificações, eram esperadas meias-finais muito animadas, tal era o nível competitivo da prova do EuroRX3.O húngaro Balász Kőrmőczi (VW Polo) começou por liderar no sábado, mas no domingo sofreu uma desistência na Q4, o que permitiu a Rytis Gurklys (Audi A1) ocupar o primeiro lugar após a disputa das quatro Qualificações.

Na primeira meia-final, João Ribeiro partia da segunda linha da grelha, com Gurklys e André Sousa a ocuparem a primeira linha. Com um bom arranque, João Ribeiro passou rapidamente para o segundo lugar após a curva dois e optou por uma estratégia de Joker antecipada.

Foi uma boa manobra de João Ribeiro que lhe valeu o segundo lugar na meia-final, atrás de Gurklys e à frente de Libor Teješ (Audi A1). Infelizmente para André Sousa a performance não foi a mesma das corridas de Qualificação e piloto da TSL ficava eliminado da Final.

Na segunda meia-final, o húngaro Balász Kőrmőczi foi forçado a parar na volta inaugural após contacto com Nicolas Geleyns e Rogério Sousa (Ford Fiesta). Estes dois pilotos e também Sámuel Kovács (Škoda Fabia) acabaram por garantir o bilhete de acesso à Final.Com condições de piso molhado, especialmente na zona inicial do circuito, era grande a expectativa para ver o que poderia fazer João Ribeiro na corrida decisiva do fim-de-semana.

O piloto de Baltar arrancou muito bem e conseguia colocar-se na trajetória interior, ultrapassando Geleyns e travando in extremis para a curva 1, acabando por fazer contato com o Audi A1 de Gurklys, fazendo o lituano entrar em pião. João Ribeiro passou então para a frente da corrida, com Geleyns a ser o seu fiel perseguidor. Os dois pilotos dos supercompetitivos Audi A1 S1600 mantiveram o primeiro e o segundo lugar durante toda a corrida, ambos efetuando a Joker na penúltima volta, mantendo as suas posições. João Ribeiro conseguiu assim uma importante vitória num fim de semana difícil, com Rogério Sousa a completar a festa de Portugal no pódio com um excelente terceiro lugar. Embora o Colégio de Comissários Desportivos tenha investigado o incidente da curva dois entre Gurklys e João Ribeiro, concluíram que “o contacto era inevitável e exacerbado pelas condições meteorológicas” e decidiram que “não era necessária mais nenhuma ação”. No entanto, os resultados foram publicados como provisórios e continuam sujeitos a recurso.

João Ribeiro: “Eu não esperava esta vitória! Lutamos por encontrar o ritmo ideal durante todo o fim de semana, por isso, honestamente, não estava à espera deste resultado. Mas na Final arranquei bem e, depois de algumas batalhas difíceis na primeira curva, consegui sair na frente da corrida. A partir daí, foi uma corrida um pouco solitária, mas o ritmo foi bom e é ótimo terminar no degrau mais alto do pódio. Adoro esta pista, o estilo de condução é semelhante ao de Montalegre, muito rápido e divertido de conduzir. Este resultado prepara-nos bem para o confronto final na Turquia, onde o objetivo será ser inteligente e desfrutar da luta pelo título.”

Rogério Sousa:”Foi um fim de semana ótimo. Arranquei de P6, não estava a prever este terceiro lugar, só vim cá para desfrutar da corrida. Mas lutámos muito, tomámos as decisões certas e mostrámos que podemos competir com os melhores da Europa. Adoro esta pista, foi a minha primeira vez a correr aqui, mas senti-me confortável logo desde o início.”

Euro RX3 Finlândia

João RIBEIRO (POR) –Audi A1 S1600 – 6 voltas em 5m18.342s NicolasGELEYNS (ANT) – Audi A1 S1600 +0.623s Rogério SOUSA (POR) – Ford Fiesta S1600 +4.987s Libor TEJEŠ (CZE) – Audi A1 S1600 +5.234s 5.Sámuel KOVÁCS (HUN) – Skoda Fabia S1600 +7.576s Rytis GURKLYS (LTU) – Audi A1 S1600 +20.591s

Volta mais rápida: Nicolas Geleyns (Audi) – 50.019s

Euro RX3 – Campeonato de Pilotos:

1.João Ribeiro94 pontos

2.Gurklys70

3.Geleyns63

4.Kormoczi58

5.Tejes57

6.Kovacs55

7.André Sousa 51

Rogério Sousa 46

Texto Duarte Mesquita, Foto: Facebook João Ribeiro