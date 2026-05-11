Europeu de Rallycross: Kristoffersson começa a vencer

Johan Kristoffersson iniciou a sua temporada no Campeonato Europeu de Rallycross da FIA de 2026 com uma vitória no Euro RX da Letónia, realizado em Biķernieki. O campeão do mundo em título liderou a dobradinha da Kristoffersson Motorsport, com o companheiro de equipa Ole Christian Veiby a terminar em segundo lugar. A prova contou com 30 Supercars em competição.

Kristoffersson começou ao ataque na qualificação de sábado, terminando no topo da classificação com 174 pontos. Juha Rytkönen ficou em segundo com 165 pontos, Andreas Bakkerud em terceiro com 164, Veiby em quarto e Joni Turpeinen do SET Promotion em quinto.

Nos quartos-de-final, o herói local Jānis Baumanis foi forçado a abandonar após contacto com Ollie O’Donovan, que recebeu a bandeira preta. Turpeinen chegou a ameaçar Kristoffersson, mas o sueco acabou por ultrapassá-lo para vencer a eliminatória. Num susto adicional, Rytkönen sofreu um incêndio no carro durante esta fase.

Na primeira meia-final, Bakkerud arrancou melhor do que Kristoffersson, mas o sueco foi para a joker na terceira volta e ultrapassou Bakkerud na última secção, chegando à frente. Na segunda meia-final, Veiby assumiu o comando após um incidente que afastou Trepák, progredindo para a final juntamente com Rytkönen e Patrick O’Donovan.

Na final, Kristoffersson arrancou bem e Veiby cumpriu o papel de companheiro de equipa na perfeição, bloqueando Bakkerud no interior e permitindo que Kristoffersson fugisse para a liderança. O sueco perdeu a comunicação por rádio após a segunda curva, sendo obrigado a gerir sozinho a sua estratégia de joker a partir do interior do carro. Tomou o joker na quinta volta e regressou à frente do grupo perseguidor, assegurando a vitória.

A luta pelo terceiro lugar foi um dos momentos altos do fim-de-semana: Turpeinen, de 17 anos, defendeu-se dos ataques sucessivos de Bakkerud nas últimas voltas, cruzando a linha à frente para conquistar um pódio na sua estreia no Euro RX. Bakkerud terminou em quarto, Patrick O’Donovan em quinto e Rytkönen em sexto após contacto precoce.

Destaque para José Oliveira, piloto português que chegou aos quartos de final e terminou o fim de semana com três pontos na classificação geral do campeonato, numa estreia muito positiva.

Euro RX3

O jovem francês Julien Meunier, de 19 anos, completou um fim de semana de estreia de sonho no Campeonato Europeu de Rallycross da FIA, conquistando a vitória geral no Euro RX3.

Meunier terminou o sábado no topo da classificação após vencer duas qualificações consecutivas, mas entrou no domingo sob pressão intensa de Nicolas Geleyns e Rytis Gurklys, com menos de 12 pontos a separar os três primeiros. O francês respondeu na Q4 com mais uma performance de destaque, garantindo a pole position para as meias-finais.

Na primeira meia-final, Meunier geriu a corrida desde a frente com um arranque excelente, numa sessão marcada por contactos que provocaram uma bandeira vermelha. No recomeço, posicionou o seu Audi A1 na perfeição para a primeira curva, reassumiu a liderança após uma breve batalha com o português André Sousa e terminou no primeiro lugar, seguido de Geleyns e Sousa. Na segunda meia-final, o lituano Gurklys saiu vencedor de uma sessão disputada, com os compatriotas Gurklys e Kragas a batalharem intensamente pela posição. Pelo caminho já tinha ficado Tiago Ferreira.

Na final, Meunier partiu da pole ao lado de Gurklys, chegou a cair para terceiro lugar, mas recuperou ao ultrapassar o lituano pelo exterior da primeira curva. Cruzou a linha na volta seguinte para garantir a sua primeira vitória no Euro RX3.

O resultado é ainda mais notável considerando que o fim de semana de Meunier havia começado com um toque na primeira qualificação de sábado. A partir daí, o francês foi consistentemente o piloto mais rápido, vencendo múltiplas qualificações, controlando a meia-final e entregando uma performance madura na final.

Gurklys terminou em segundo lugar após liderar a final até à última volta, quando Meunier o ultrapassou à saída da sua volta de joker com um movimento pelo exterior. O lituano, vice-campeão do Euro RX3 em 2025, havia sofrido um toque na Q3 de sábado, mas recuperou fortemente no domingo para se manter na luta pelo título. André Sousa terminou na quinta posição, depois de se ter destacado ao longo do fim de semana, num bom arranque para o piloto luso.

A segunda ronda do Euro RX3 realiza-se em Nyirád, na Hungria, nos dias 30 e 31 de maio, com a batalha entre Meunier, Geleyns e Gurklys já a afirmar-se como uma das histórias principais da campanha de 2026.

Fotos: Ricardo OMS