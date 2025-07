Euro RX3, Suécia: Tiago Ferreira no pódio

A prova sueca revelou-se implacável para os pilotos portugueses que rumaram longe para representar as cores nacionais na segunda ronda do Campeonato Europeu. Tiago Ferreira acabou por ser o melhor piloto nacional, subindo pela primeira vez ao pódio, depois de um dia de sábado muito difícil.

Após as corridas de qualificação, era Marcus Røsrud (ŠkodaFabia) quem liderava a classificação intermédia. Foi o mais rápido na Q1, Q2 e Q3, sendo batido por RytisGurklys(Audi A1) na Q4.

O nosso João Ribeiro (Audi A1), defendia-se das difíceis condições da pista e era terceiro, com SámuelKovács (ŠkodaFabia) a ser o quarto. Na Meia-final 1, Røsrud e João Ribeiro lutaram pela liderança na primeira curva, fazendo com que o piloto do Skoda passasse pela Joker-lap imediatamente na primeira volta. Em pouco tempo, ele diminuiu a diferença para o restante pelotão, enquanto um azar afetava a prova do piloto de Baltar com um furo a atrasar o Audi irremediavelmente.

Assim, foi Røsrud o vencedor, na frente de Nicolas Geleyns (Audi A1) e Tiago Ferreira (Peugeot 208). No entanto, o norueguês acabaria por receber uma bandeira preta por um incidente no início da corrida com André Sousa (Audi A1) (causou uma colisão com o piloto português)e, como tal, recuou para o último lugar. A segunda Meia-final também teve muita ação, mas com RytisGurklys a sobressair na frente. Em segundo e terceiro e por isso com acesso à Final terminavam Libor Teješ (Audi A1) e DominikSenegacik (ŠkodaFabia).

Depois da bandeira preta para Røsrud, a Final tinha Gurklys e Geleyns na primeira fila e Libor Teješ e Tiago Ferreira na segunda fila. Gurklysfoi o mais rápido na resposta ao sinal verde e saltou para a liderança, com Senegacik em segundo, seguido por Geleyns, enquanto Tiago Ferreira ia à Joker-lap.

Geleyns então subiu para segundo e Tiago Ferreira foi subindo até à terceira posição. As posições dos primeiros não mudaram mais, mas Senegacikconseguia ultrapassar o piloto português no início da última volta. No entanto, os Comissários Desportivos decidiram atribuir uma penalização de dois segundos ao piloto austríaco, por este ‘empurrar e ultrapassar”numa manobrapara além dos limites com Tiago Ferreira e, como tal, o piloto português conquistou um saboroso pódio. Apesar do furo o ter afastado da Final, João Ribeiro mantém-se no topo do campeonato ao fim de duas rondas.

Tiago Ferreira: “Höljes é um circuito tão bonito e desafiante, mas foi um caminho difícil para chegar aqui. A pista é técnica mesmo em seco e a chuva tornou tudo mais difícil. Depois de um forte acidente no sábado, a nossa equipa trabalhou incrivelmente no duro para reconstruir o carro durante a noite. Regressar e terminar a Final no pódio depois de tudo o que passámos, é uma maneira muito especial de fechar este fim de semana.”

EuroRX3Suécia – Final

• 1. Rytis GURKLYS (LTU) – Audi A1 S1600 – 6 voltas em 5m30.683s

• 2. Nicolas GELEYNS (ATG) – Audi A1 S1600+ 10.520s

• 3.Tiago FERREIRA (POR) – Peugeot 208 S1600 +12.901s

• 4. Dominik SENEGACNIK (AUT) – Skoda Fabia S1600 +14.357s

• 5. Libor TEJEŠ (CZE) – Audi A1 S1600 +15.541s

• DNF. Václav TUMA(CZE) – Skoda Fabia+2 voltas

Volta mais rápida: RytisGurklys (Audi) – 52.943s

Vídeo Euro RX3 Suécia – Final

Texto Duarte Mesquitoa, Foto: Ricardo OMS