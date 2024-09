Euro RX3 Montalegre, João Ribeiro: “Vou atacar e fazer tudo o mais intenso possível”

Duarte Mesquita

Depois de um 16º lugar na sua estreia no Europeu RX3 em 2021, ano em que participou apenas na prova de Barcelona, na altura ainda com um Skoda Fabia S1600, João Ribeiro conseguiu um 4º lugar em 2022 e um 6º na temporada passada, anos em que conduziu o atual Audi A1 S1600. Será 2024 o ano do ouro?

Eis a antevisão de João Ribeiro antes da derradeira prova que se disputará este fim-de-semana em Montalegre: “Naturalmente existe algum stress e pressão extra por ser uma prova disputada em Portugal. Obviamente que não é fácil gerir isso mas, por outro lado, é fantástico receber todo o apoio que tenho sentido. Vou tentar fazer o melhor, 1 ponto não é nada, claro que vai ser difícil, mas isso será tanto válido para mim como para o Nils.

Estou mesmo concentrado em fazer um bom resultado, acho que os arranques vão ser decisivos para o resultado final, mas quero acreditar que a bandeira de xadrez na Final possa ser um grande momento. Vou atacar, vou fazer tudo o mais intenso possível e fazer com que o meu adversário sempre que for à pista sinta que tem de andar mesmo muito para me conseguir bater. Acho que tem de ser este o meu principal segredo em pista.”

Foto: @World / Red Bull Content Pool