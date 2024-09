Euro RX3, Montalegre: Finalíssima Europeia para João Ribeiro

Por Duarte Mesquita

Neste fim-de-semana decide-se o título europeu RX3 e pela primeira vez na história da modalidade, Portugal tem um piloto português com possibilidades matemáticas de o conquistar. João Ribeiro promete dar o seu melhor com o bem preparado Audi A1 S1600, nesta última ronda do calendário que irá decidir quem irá levar para casa o título do Euro RX3 deste ano.

João Ribeiro chega a Montalegre em grande forma, depois de uma exibição de luxo na última corrida disputada no circuito de Mettet, onde recuperou 7 pontos face ao seu grande rival na lua pelo título, o alemão Nils Volland. Foi uma demonstração de força por parte do piloto de Baltar, com quatro vitórias consecutivas nas quatro mangas de qualificação, seguindo-se mais um claro triunfo na meia-final, que valeu a João Ribeiro ficar com a pole position para a Final. Na corrida decisiva do fim-de-semana, João Ribeiro voltou a mostrar porque é também considerado um estratega nato, ao defender-se de forma inteligente da tentativa de undercut na Joker de Nils Volland.

Depois de lhe ter sido negado o troféu de vencedor na prova anterior disputada na Hungria por causa de uma penalização pós-corrida, João Ribeiro mostrou em pista que a velocidade e o talento para o Ralicross estão lá, vencendo no braço frente à forte concorrência. Agora em Montalegre o foco estará na luta pelo título, mas o público português irá também estar atento e a apoiar o restante contingente nacional que tem ambições legítimas para tentar chegar às Meias-Finais e alguns mesmo à Final.

Um deles será André Sousa, que tem impressionado com uma regularidade ímpar na sua estreia este ano em provas fora de Portugal, estando aos comandos de um Audi A1 S1600 da TSL Racing Team, equipa que inscreve também um Ford Fiesta S1600 para o seu irmão Rogério Sousa, que se tem mostrado em boa forma este ano no Campeonato de Portugal, tendo vencido precisamente a prova de Montalegre. O atual Campeão Nacional Jorge Machado será também um dos destaques a seguir, ele que tem evoluído este ano de forma muito positiva um Peugeot 208 S1600 da nova geração nas pistas nacionais e que tentará repetir a excelente exibição do ano passado na prova do Europeu, tendo mesmo alinhado na Final. Também Tiago Ferreira (Peugeot 208 S1600) e Leonel Sampaio (Skoda Fabia S1600) já venceram este ano provas do nosso Campeonato, mostrando uma evolução competitiva face à temporada anterior.

Apesar de alguns azares recentes, tanto Joaquim Machado (Audi A1 S1600) como António Sousa (Peugeot 208 S1600) irão ter uma palavra a dizer na disputa pelo top 12 das mangas de qualificação, fazendo valer a sua experiência em provas do Europeu, sendo também grande a expectativa para acompanhar a estreia internacional do jovem André Monteiro, aos comandos de um Citroen C3 S1600.