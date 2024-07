Euro RX3: João Ribeiro venceu antes da secretaria

Por Duarte Mesquita

Excelente prestação de João Ribeiro e de André Sousa na prova disputada este fim-de-semana na Hungria, com uma vitória “moral” de João Ribeiro que demonstra bem o alto nível competitivo em que se encontra o piloto de Baltar.

Depois um início difícil com uma desistência logo no início da manga 1 devido a um toque fora da lei de Samuel Kovács (que viria a ser desclassificado), João Ribeiro manteve a concentração e o foco para partir para uma excelente exibição que o levou a vencer as suas corridas na segunda, terceira e quarta mangas. Depois nas Meia-Final 1 o piloto de Baltar deu um recital de condução e vencia à vontade, conseguindo assim um lugar na primeira linha da grelha para a Final, lado a lado com o seu grande rival na luta pelo título, Nils Volland.

No arranque, os dois Audi A1 dispararam com andamento muito similar, mas com Volland a ter naturalmente a vantagem do seu lado na curva 1 por estar do lado interior. João Ribeiro mesmo assim conseguiu evitar ir à zona maus suja e manteve-se coladinho na traseira para a entrada da curva 2, onde Volland acaba por sair mal, alargando a trajetória, o que permitiu o ataque do piloto português, que assim conseguia ultrapassar o Audi azul com o #30. Com pista livre à sua frente, João Ribeiro imprimiu um ritmo muito alto, alcançando mesmo a volta mais rápida da corrida e acabando por cruzar a bandeira de xadrez com uma confortável vantagem de 2s sobre Volland.

No entanto já mais tarde na secretaria, o Colégio de Comissários Desportivos, após ouvir os dois pilotos e ver os vídeos dos onboards, considerou que Joao Ribeiro tinha ganho vantagem de forma injusta sobre Volland por um contato na curva 2, o que resultou numa penalização de perda de uma posição na classificação da Final, que o relegou para segundo lugar.

Já André Sousa voltou a demonstrar grande solidez e regularidade com o Audi A1 S1600 da TSL Racing Team, alcançando a quarta posição na Final e obtendo dois segundos lugares nas mangas, mostrando assim uma evolução bem positiva nesta sua temporada de estreia no Europeu de Ralicross.

Eis o balanço da prova feito por João Ribeiro: “Foi sem dúvida um fim de semana que deveria ser memorável para todos nós, mas infelizmente foi-nos retirada a possibilidade de ouvir o hino português na Hungria. Em pista, acho que foi inquestionável a justiça da vitória carimbada com as duas voltas mais rápidas do fim de semana em plena Final e andamento irrepreensível. Resta-me agradecer o apoio, à minha equipa o trabalho incrível para colocar o carro pronto para o dia de hoje. Fica a certeza de que voltaremos ainda mais fortes.”

Com a performance demonstrada neste fim-de-semana, João Ribeiro está claramente na luta pelo título e é com altas expectativas que se perspetivam as próximas provas a serem disputadas na Bélgica e em Montalegre.

Euro RX3 Hungria – Final

1. Nils VOLLAND (GER) – Audi A1 S1600 5 voltas

2. João RIBEIRO (POR) – Audi A1 S1600 (penalização de 1 posiçao)

3. Krisztián SZABÓ (HUN) – Audi A1 S1600 +2.396s

4. André SOUSA (POR) – Audi A1 S1600 +6.064s

5. Nicolas GELEYNS (ATG) – Audi A1 S1600 +6.759s

DNF Balász KORMOCZI (HUN) – VW Polo S1600 + 4 voltas

Foto: Facebook João Ribeiro & TSL Racing Team