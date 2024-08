EURO RX3, João Ribeiro: “nada nos desvia da luta pelo título, que sei poder ser nosso!”

Pronto para enfrentar o mítico Circuito Jules Tacheny, na localidade belga de Mettet, palco da primeira de duas ‘finais’ da edição 2024 do EURO RX3, João Ribeiro assume que “o nosso foco é total e nada nos desvia da luta pelo título, que sei poder ser nosso!”.

O piloto português está a rubricar uma época excelente no EURO RX3, tendo alcançado dois segundos lugares nas provas já realizadas, Suécia e Hungria, demonstrando sempre andamento para lutar pela vitória. E o triunfo só não aconteceu na tirada húngara por uma penalização na final que o relegou para o 2º posto, decisão que o paredense considera ter sido “completamente injusta e julgada por pessoas cuja imparcialidade é, no mínimo, discutível. Inclusive, a verificação técnica de que fomos alvo no final da corrida, foi feita de forma a ter algo para nos poder penalizar!…”

A decisão transformou o que seria um empate no comando da tabela pontual entre João Ribeiro e Nils Volland, filho do ‘patrão’ da Volland Racing, estrutura que tem dominado o campeonato na última década, numa desvantagem de 8 pontos para o piloto português, o que, a duas provas do fim, transforma cada um dos embates num “mata-mata” onde João Ribeiro só tem interesse num resultado: “vencer na Bélgica e trazer para Montalegre a discussão do título, para o tentarmos conquistar em casa!”

Apesar do sucedido, o balanço desta primeira parte da temporada é “obviamente muito positivo. Foram duas excelentes corridas a nível individual, porque fomos sempre dos pilotos mais rápidos em pista. Julgo que as condições climatéricas em Holjes, na Suécia, ditaram um pouco a nossa sorte, pois, como em 2023, a posição da pole onde arrancamos fica com imensa água na trajetória de arranque e faz com que seja impossível efetuar boas partidas. Já na Hungria, depois de o acidente que todos viram e que nos destruiu o carro na parte frontal, conseguimos vencer todas as mangas , semifinal e final. Acho que a nível geral estamos bem posicionados como dos pilotos mais rápidos da grelha”.

João Ribeiro é, assumidamente, um dos mais talentosos pilotos nacionais de Ralicross de sempre e, na sua carreira internacional sempre ostentou um forte índice competitivo.

No entanto, nunca como o tem feito em 2024. Está na luta pelo título europeu e atribuiu este incremento de competitividade “a uma grande diferença em relação à nossa presença no campeonato em 2022. Este ano não estou sozinho. Tenho um grande amigo e grande piloto, com quem temos partilhado informação crucial, quer dentro, quer fora de pista e nos tem ajudado imenso na velocidade e performance em cada pista. De lembrar que o André Sousa é, muitas das vezes, o piloto mais rápido em pista em certos sectores. Acredito inclusive que poderá lutar por uma vitória num futuro próximo”.