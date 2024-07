Euro RX3: João Ribeiro foi ao pódio

Os portugueses João Ribeiro e André Sousa iniciaram neste fim-de-semana a sua campanha no Europeu de Ralicross 2024 com exibições de encher o olho. No sábado, com piso seco, João Ribeiro conseguiu impor-se nas 3 mangas disputadas e situava-se como o líder da competição ao anoitecer.

No domingo as condições extremaram, com muta chuva a cair sobre Holjes, o que tornou a pista um grande desafio, com lama e zonas de aquaplaning. O piloto de Baltar despertou mais motivado do que nunca e somou mais uma vitória na quarta manga, permanecendo assim no topo da classificação intermédia, com o jovem Nils Volland a ser o segundo melhor, antes da disputa das Meias-finais, com André Sousa a ser o sexto classificado.

Na primeira meia-final, a vitória foi para Sámuel Kovács (Škoda Fabia) à frente de João Ribeiro, com Nils Volland a conseguir a vitória na segunda Meia-final, na frente de Balász Kőrmőczi (VW Polo). Tudo podia acontecer na Final e a expectativa era máxima para perceber quem poderia conseguir maior tração no arranque. Volland consegui-o melhor que os outros e entrou na primeira curva à frente de Kőrmőczi, enquanto Ribeiro optava por ir à Joker logo no início.

João Ribeiro encetou depois uma bela recuperação, ultrapassando no braço o Skoda Fabia do austríaco Dominik Senegacnik e o VW Polo de Kőrmőczi. Sem ninguém a pressioná-lo, Volland acabou por conseguir imprimir um ritmo muito forte na frente, sem erros e a conseguiu a margem suficiente para ir à Joker na última volta e sair assim na frente do Audi A1 S1600 de João Ribeiro, que terminaria em segundo lugar. André Sousa teve um duelo muito intenso e bem disputado com Senegacnik, mas o piloto da TSL Racing Team acabou por ter de contentar-se com a quinta posição final, sendo uma classificação e exibição muito positivas na sua estreia em provas fora de Portugal.

Esta prova de João Ribeiro acaba por ser um excelente aperitivo para um campeonato que terá o seu capítulo final no traçado de Montalegre e a sua motivação está em alta: “Terminámos com um excelente resultado a primeira prova do Europeu RX3, depois de uma Final de recuperação que permitiu chegar ao lugar intermédio do pódio. Foi um fim de semana de excelentes corridas, que nos deixou boas indicações para o campeonato de 2024. Daqui por 3 semanas, temos a segunda ronda desta vez na Hungria.”

Euro RX3 – Final

1. Nils VOLLAND (GER) – Audi A1 S1600 5 voltas

2. João RIBEIRO (POR) – Audi A1 S1600 +2.612s

3. Samuel KOVACS (HUN) – Skoda Fabia S1600 +7.580s

4. Dominik SENEGACNIK (AUT) – Skoda Fabia S1600 +13.179s

5. André SOUSA (POR) – Audi A1 S1600 +15.009s

6. Balász KORMOCZI (HUN) – VW Polo S1600 +1 volta

Foto: Facebook João Ribeiro & TSL Racing Team

Duarte Mesquita