Euro RX3: João Ribeiro à porta do pódio | AutoSport

Por Duarte Mesquita

O primeiro fim de semana de julho é tradicionalmente no mundo do Ralicross o fim de semana

“mágico” de Höljes na Suécia, a prova rainha dos Campeonatos Europeu e Mundial da modalidade.

Neste fim de semana, João Ribeiro regressou à competição depois da ausência na Noruega para

disputar a quarta prova da temporada do Euro RX3, juntando-se ao programa que recebia também a

terceira prova do Mundial de Ralicross.

Esta era a penúltima prova da temporada para João Ribeiro, de volta aos comandos do Audi A1

S1600 preparado pela Volland Racing. No dia de sábado, disputado com condições de piso seco, o

norueguês Espen Isaksætre (Audi A1) assinou os tempos mais rápidos nas mangas de qualificação,

respetivamente à frente de Jens Hvaal (Škoda Fabia) na manga 1, Dominik Senegacnik (Škoda

Fabia) na manga 2 e João Ribeiro (Audi A1) na manga 3, com o piloto de Baltar a demonstrar um

ritmo elevado em todas as três mangas e a conseguir assim colocar-se na segunda posição no final

do dia de sábado atrás de Isaksætre.

Na manhã de domingo, já com pista molhada, foi Nils Volland (Audi A1) quem se mostrava mais

adaptado às novas condições de pista e batia a concorrência na quarta e última manga do dia, com

Ribeiro a conseguir um bom terceiro tempo, apesar da pouca experiência que tem acumulada na

condução do Audi à chuva. Com o términus das mangas e olhando para a classificação geral,

Isaksætre manteve-se no topo, à frente de João Ribeiro, Nils Volland e Jens Hvaal. O momento alto

do fim-de-semana para o piloto português aconteceu na primeira Meia-Final, com João Ribeiro a

aproveitar um erro de Isaksætre para o ultrapassar e vencer com uma margem confortável. A

segunda meia-final era vencida pelo norueguês Martin Kjær (Škoda Fabia), depois de conseguir

bater Nils Volland, que tinha liderado no início da corrida.



Final com dilúvio



Chegava a decisiva corrida do dia, com a chuva a cair de forma muito intensa e tudo era possível de

acontecer. João Ribeiro e Kjær dividiam a primeira linha da grelha, mas quando o semáforo

vermelho se apagou, foi Isaksætre quem arrancava melhor e se posicionava como líder após a curva 2 . João Ribeiro não conseguiu um bom arranque e optou por imediatamente efetuar a sua Joker,

juntamente com Volland e Kjaer, ficando na quarta posição. Na volta 2, os outros três pilotos da

frente defenderam-se na estratégia e também fizeram a sua Joker-lap, com João Ribeiro a saltar para

a segunda posição e a ficar a apenas 1s atrás de Isaksætre. Com condições mais difíceis, dada a

chuva torrencial e a pista escorregadia com muita lama nas secções de asfalto, João Ribeiro acabou

por não evitar uma grande atravessadela que o fez sair de pista, permitindo que Litwinowicz e Hvall

o ultrapassassem. Isaksætre conseguiu manter seu Audi A1 na pista e vencer pela primeira vez no

Europeu, à frente de Litwinowicz, Hvaal e João Ribeiro.

Depois da boa forma demonstrada em Montalegre, esta foi uma prova em que João Ribeiro voltou a

mostrar que tem ritmo para lutar por pódios e mesmo vitórias, o que ganha ainda mais valor por ter

sido disputada no circuito de Ralicross mais famoso do mundo e em condições adversas. O piloto

de Baltar fez assim o balanço da sua prova: “Depois da vitória na Meia-Final, conseguimos a pole

position para a grande Final. O arranque nesta foi um ” desastre”. Tivemos o azar da primeira linha

de partida ser drasticamente mais lenta que as linhas seguintes, pois havia menos metros de asfalto

para ganhar velocidade até ao setor de terra devido à chuva que se fez sentir no dia de hoje.

Conseguimos recuperar até P2, mas quando tentava a aproximação ao primeiro, um erro devido à

pista estar muito escorregadia acabou por deitar tudo à perder. Conseguimos um 4º lugar, a volta

mais rápida da Final e a pole, mas terminamos com uma sensação que poderia ter sido bem melhor.

Este ano a sorte ainda não esteve do nosso lado, mas continuamos a acreditar. Muito obrigado pelo

enorme apoio. É, sem dúvida, fundamental em corridas deste nível.”

Na prova do Mundial, a chegada da chuva foi um regalo extra para Johan Kristoffersson, que

conseguiu o seu terceiro triunfo em três provas, na frente de Timmy Hansen e do seu companheiro

de equipa Ole Christian Veiby. Já na prova do Euro RX1 foi o jovem Patrick O’Donovan quem

venceu, numa Final muitíssimo bem disputada, batendo Robin Larsson e Ulrik Linnemann. A

quinta e última prova do Europeu de Ralicross RX3 será disputada na Alemanha, no popular

traçado de Estering, a 19 e 20 de Agosto. Antes disso, a caravana do Mundial rumará ao circuito

britânico de Lydden Hill, a 22 e 23 de Julho.

Resultados

Euro RX3 – Final:

Espen Isaksætre (N), Audi A1 S1600; Damian Litwinowicz (PL), Audi A1 S1600; Jens Hvaal (N), Škoda Fabia S1600; João Ribeiro (P), Audi A1 S1600; Nils Volland (D), Audi A1 S1600; Martin Kjaer (N), Škoda Fabia S1600.

World RX – Final:

Johan Kristoffersson (S), VW Polo RX1e; Timmy Hansen (S), Peugeot 208 RX1e; Ole Christian Veiby (N), VW Polo RX1e; Kevin Hansen (S), Peugeot 208 RX1e; Timo Scheider (D), SEAT Ibiza RX1e; Guerlain Chicherit (F), Lancia Delta Evo-e.

Euro RX1 – Final:

Patrick O’Donovan (IRL), Peugeot 208 WRX; Robin Larsson (S), Audi S1 quattro; Ulrik Linnemann (DK), VW Polo GTi RX; Anton Marklund (S), Ford Fiesta ST 4WD; Jānis Baumanis (LV), Peugeot 208 WRX; Sivert Svardal (N), VW Polo GTi RX.

Campeonatos

Euro RX3:

Damian Litwinowicz (PL), 78; Espen Isaksætre (N), 73; Nils Volland (D), 57; João Ribeiro (P) 30;

World RX:

1. Johan Kristoffersson, 69;

2. Niclas Grönholm, 42;

3. Kevin Hansen, 38;



Euro RX1:

1. Anton Marklund, 61;

2. Enzo Ide, 56;

3. Jānis Baumanis, 55;