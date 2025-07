Euro RX3 Hungria, João Ribeiro: “Adoro esta pista”

O hino nacional voltou a ecoar no pódio europeu graças a mais uma exibição de excelência de João Ribeiro. O piloto português dominou a ronda do Campeonato Europeu FIA de Ralicross RX3 na Hungria e conquistou a sua segunda vitória da temporada, reforçando a liderança no campeonato. Com um desempenho consistente ao longo de todo o fim de semana e uma Final conduzida com frieza e estratégia, Ribeiro voltou a mostrar porque é um dos principais candidatos ao título.

No final da prova, Ribeiro estava satisfeito com o resultado que reforçou a sua liderança no campeonato:

“Eu adoro esta pista, adoro este público, Nyirád é uma das minhas pistas favoritas! É a minha quarta vez a correr aqui e estou muito feliz com este resultado. Além disso, para o campeonato, foi um bom resultado. No EuroRX3 o campeonato é sempre muito competitivo, e acho que hoje vou começar a fazer a diferença do meu lado. Estou muito feliz por conseguir ganhar quase todas as mangas e depois a Final também!”