Euro RX3/Europeu de Ralicross: João Ribeiro e Nuno Araújo com prova difícil | AutoSport

Na última prova da temporada 2022 do Europeu de Ralicross RX3, o novo Campeão Kobe Pauwels teve uma recuperação extraordinária depois de um mau início de fim de semana para vencer numa Final dramática disputada em Nürburgring. O piloto que se tinha mostrado mais rápido ao longo das mangas de qualificação, o tcheco Jan Černý, teve um arranque foguete do meio da grelha para assumir a liderança, enquanto o belga Pauwels optava por uma estratégia de realizar a Joker-lap na fase inicial para ficar com pista livre à sua frente.

Quando Černý mais à frente faz a sua própria Joker,este regressa ao traçado principal lado a lado com o Audi A1 de Pauwels, mas espaço na trajetória da curva que se seguia não era suficiente para dois carros e o contato com o jersey acabou por danificar a roda dianteira direita do Škoda Citigo do piloto tcheco. Desta forma Pauwels saia ileso para garantir o seu quarto triunfo em cinco provas neste ano, na frente do estreante JensHvaal num Skoda Fabia, com o polaco Damian Litwinowicz a fechar o pódio com o seu Audi A1, conseguindo assim alcançar o vice-campeonato.

Prova difícil para João Ribeiro, que antes desta prova tinha legítimas aspirações na luta pelo vice-campeonato com Černý e Litwinowicz, mas que via a sua prova prejudicada por um problema de motor no Audi A1 S1600: “Na corrida de progressão uma avaria no motor não permitiu que o final do campeonato fosse o esperado. Terminamos desta forma o Campeonato Europeu 2022, o tempo agora é para descansar, e depois pensar no projeto 2023”. Nas mangas o melhor resultado de Ribeiro foi um 4º lugar na Q1. Para Nuno Araújo as coisas correram de forma diferente, com o piloto de Penafiel a conseguir chegar à Meia-final 1, mas a ser batido pelo norueguês Martin Kjaer, que segurou assim o acesso à Final. Em termos de classificação final do campeonato, João Ribeiro fecha na 4ª posição e Nuno Araújo na 5ª. O 3º lugar ficou na posse do checo Jan Černý, com apenas mais 1 ponto que João Ribeiro (53 e 52 pontos respetivamente).

Por Duarte Mesquita