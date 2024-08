EURO RX3, André Sousa: “Excedemos as expectativas e queremos fazer ainda melhor”

A estreia a ‘tempo inteiro’ de André Sousa no Europeu de Ralicross (EURO RX3) está a ser muito acima daquilo que seria exigível ao piloto da TSL Racing. 5º na Suécia e 4º na Hungria, assume o quinto posto na tabela do campeonato, empatado com o 4º classificado a escassos 5 pontos do pódio.

4º lugar no já icónico circuito húngaro onde se disputou a edição 2024 do Kária Trans World RX of Hungary. Eis a façanha de André Sousa aos comandos do seu Audi A1 S1600 da TSL Racing. O piloto de Beire, Paredes, alcançou assim a sua melhor posição de sempre numa prova do EURO RX3, provando que a equipa portuguesa está a demonstrar muito ‘músculo’ nesta estreia entre os grandes.

O fim-de-semana na Hungria começou com “muita desvantagem sobre todos os adversários… praticamente todos treinaram antes e conseguiram contrariar a dificuldade de andar com estes novos pneus. No primeiro dia, perdíamos muito tempo para os mais rápidos, mas conseguimos trabalhar e fomos melhorando volta a volta, corrida após corrida, até que chegamos à meia-final onde consegui impor um bom ritmo, terminando no 2º posto, o que me dava a 3ª posição na grelha de partida”.

Nesse momento, André Sousa e a equipa quase que viram o fim-de-semana virar um pesadelo quando “nos atribuíram uma penalização que nos retirava da final. A decisão saiu na hora de arrancar, os meus adversários não conseguiram chegar a tempo de alinhar e foi-me autorizado partir. Aí, foi dar tudo e o 4º posto é um prémio que considero muito justo!… eu e a minha grande equipa já sabemos o que é lutar contra muitas adversidades e não vamos desistir. Por isso, lá estaremos na próxima corrida, na Bélgica para mostrar o nosso valor”.

Os resultados e a posição dentro do top 5 da tabela pontual do campeonato em nada mudam o foco de André Sousa: “não embandeiramos em arco, nem ficamos eufóricos. Estamos, como é óbvio, muito orgulhosos com os resultados e as exibições, principalmente porque o nível competitivo do campeonato é extraordinário. Mas, temos perfeita noção de que enfrentamos, pilotos de grande talento e com um profundo conhecimento das pistas, coisa que nos falta, com a exceção de Montalegre, continuando, por isso, a encarar esta época como de aprendizagem e adaptação. Agora, não escondo que a ambição cresce cada vez mais. Excedemos as expectativas e queremos fazer ainda melhor e tenho esperança de ainda este ano atingiremos o pódio!”.

André Sousa tem ainda uma palavra de “profunda admiração e de apoio total ao meu grande amigo João Ribeiro. Uma decisão que temos de aceitar, mas que julgo ser injusta, retirou-lhe a vitória na Hungria. No entanto, sei bem a classe e o talento que ele tem e o triunfo vai aparecer, quiçá já na próxima ronda e só espero que nada exterior à competição o venha a impedir de lutar pelo título como bem merece!”.

A 17 e 18 de agosto a Bélgica recebe o World RX of Benelux, terceira prova da temporada.