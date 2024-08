EURO RX3, André Sousa: “demonstrei na Bélgica que podia estar no pódio!”

André Sousa rubricou no mítico Circuito Jules Tacheny, em Mettet, uma exibição excelente performance, com o piloto paredense a levar o Audi A1 S1600 da TSL Racing a rodar sempre entre os mais rápidos. O Top 5 final soube a pouco, pois só um furo lhe “roubou” uma presença no pódio final do EURO RX3. Fica prometido tudo fazer para brilhar em Montalegre…

Apesar de André Sousa ter alcançado um 5º lugar no competitivo campeonato Europeu de S1600 em Mettet, o resultado foi considerado injusto e aquém do esperado. Sousa esteve constantemente entre os mais rápidos e, em várias ocasiões, foi o mais veloz no circuito belga, o que torna o 5º lugar dececionante.

“Estou muito orgulhoso do que fizemos na Bélgica!… Começamos com um 2º lugar na Q1e vencemos a Q2, demonstramos um grande andamento ao longo d todo a jornada de sábado. A chuva que caiu entre sábado e domingo alterou de forma significativa as condições de pista e aí algumas dificuldades no dia final, principalmente nos arranques. Mas, eu tenho uma grande equipa e fomos trabalhando no carro, tornando-o mais eficaz, o que nos permitiu andar forte na semifinal, conquistando um 2º posto e consequente garantia de uma posição na 2ª fila da grelha de partida para a corrida decisiva!”, destacou André Sousa.

Aí, o paredense arrancou de forma sublime, chegando à primeira curva lado a lado com Nils Volland e logo atrás de João Ribeiro, mergulhando para a curva, protegendo o seu compatriota e amigo da agressividade do piloto da Volland Racing – que, literalmente, entrou ‘com tudo’… -, sofrendo aí um furo que o limitou ao longo da Final, tendo o sangue-frio de conseguir levar o carro até à bandeirada de xadrez, no 5º posto.

“É frustrante apanhar com um autêntico ‘bulldozer’ na 1ª curva, depois do fantástico arranque que fiz!… Sofri toques, furei e, a partir daí, foi tudo fazer para levar o Audi até final. O 5º lugar sabe a muito pouco!… Assim, tivemos um fim de semana agridoce, com uma vitória espetacular do meu amigo João Ribeiro que dominou desde o início e demonstrou a quem tinha dúvidas que ganhar é dentro de pista, mas onde também fica a tristeza de terem sido fatores externos a impedirem que eu lutasse pelo pódio, pois demonstrei que podia estar perfeitamente entre os três primeiros”.

Os pontos amealhados fazem com que André Sousa tenha subido ao 4º lugar do campeonato, indo para a última prova, no Circuito Internacional de Montalegre, com reais possibilidades de lutar pelo 3º posto, estando apenas a 10 pontos desse objetivo.

“Quero agradecer o apoio que tivemos durante o fim de semana na Bélgica. Foi magnifico e de criar inveja a muitos pilotos …. Espero que em Montalegre a sorte esteja comigo e que consiga dar um pódio à minha equipa, à minha família e a todos quantos me apoiam”, rematou André Sousa.