Euro RX1, Montalegre: O capítulo final de O’Donovan

Por Duarte Mesquita

O jovem britânico Patrick O’Donovan chega a Montalegre muito próximo de conquistar o título Euro RX1, com três vitórias em três provas alcançadas até ao momento, numa temporada em que tem demonstrado todo o seu valor como piloto de Ralicross com uma maturidade impressionante, deixando para trás a imagem de jovem intempestivo.

O piloto do Peugeot 208 WRX com o #7 precisa de apenas obter 24 pontos em Portugal para conquistar o cobiçado título europeu, sendo que a sua pontuação média até agora nesta temporada tem sido de 37 pontos por prova. Apesar das boas perspetivas probabilísticas, considerando que em cada curta corrida de Ralicross tudo pode acontecer e com um rival tão rápido e determinado como é Yury Belevskiy, que tem mostrado que o Audi S1 quattro continua a ser uma temível máquina, nada pode ser dado como garantido para O’Donovan.

Mas o Euro RX1 não vive só de O’Donovan e Belevskiy. Entre os 18 Supercars que se vão apresentar em Montalegre, teremos Mika Liimatainen, o atual Campeão Finlandês com um Hyundai i20 N RX, o jovem talento húngaro Máté Benyó, considerado o rookie de 2023, apresentando-se pelo segundo ano em Montalegre aos comandos de um Peugeot 208 WRX e o polaco Damian Litwinowicz, que subiu de categoria este ano depois de se ter sagrado Campeão do EuroRX3 no ano passado, integrando a Volland Racing, equipa que inscreve os Audi S1 quattro para o piloto polaco e Belevskiy.

Quanto aos portugueses, teremos o aliciante de seguir a prestação de José Oliveira, o Campeão de Portugal Supercars de 2022, com o competitivo Peugeot 208 WRX ex-Hansen Motorsport. Será a terceira participação de José Oliveira entre os melhores do Europeu e há naturalmente alguma expectativa para ver até onde poderá chegar o piloto do Marco de Canaveses, sendo importante arrancar com o pé direito logo nas primeiras saídas para a pista de sábado. Subindo este ano dos Super1600 para a classe rainha, César Pereira também estará à partida, ele que tem vindo a evoluir de forma muito positiva nas provas do Campeonato Nacional, aproveitando esta prova europeia para mais uma etapa de aprendizagem do potente Ford Fiesta ST 4WD.

Foto: Redbull Contente Pool