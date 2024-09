Euro RX1 Montalegre, José Oliveira: “Montalegre é um dos meus circuitos de eleição”

Por Duarte Mesquita

Conhecido pelo seu estilo de condução bem espetacular, José Oliveira apresenta-se pelo terceiro ano consecutivo na prova do Europeu RX1 em Montalegre com o competitivo Peugeot 208 WRX ex-Hansen Motorsport. Apesar de uma carreira ainda curta, José Oliveira já mostrou que tem “kit de unhas”, tendo alcançado o título de Campeão Nacional logo no ano de estreia em 2022. No ano passado ficou atrás de Tiago Alexandre, mas na atual temporada não tem facilitado e leva no seu bolso 4 vitórias em 4 provas disputadas.

Eis as expectativas de José Oliveira para a prova que se disputará este fim-de-semana: “Montalegre é para mim, um dos circuitos de eleição e onde me enquadro bem como piloto. Por si só, isso já faz com que o sentimento para este fim-de-semana seja mais forte e esta participação mais desejada.

É o terceiro ano que participo nesta competição e em cada uma delas tem-me sido permitido ser mais competitivo e crescer desportivamente, sendo esse o meu objetivo principal.

Tenho consciência que a concorrência é extremamente forte, quer em competitividade, quer em experiência e o facto de competirem regularmente com estes parâmetros, torna a nossa participação mais difícil e exigente.

Observo os adversários e guardo aprendizagens que com trabalho e dedicação me vão enriquecendo como piloto. Mas, assumo-me uma pessoa que gosta de desafios e isso faz com que me sinta ainda mais motivado e focado. Sou consciente e apesar do sonho ser vencer, a realidade permite-me reconhecer que com os adversários definidos será uma dificuldade acrescida, mas, o Ralicross é imprevisível e vou dedicar-me para ser o meu melhor.

Para este fim-de-semana espero ser competitivo e eficaz e isso só é possível com o apoio de toda a minha estrutura para que me proporcionem um carro em perfeitas condições.

Por fim, mas não menos importante, quero conseguir presentear o público com um bom espetáculo, mas acima de tudo, quero aproveitar o momento a fazer o que mais gosto e partilhá-lo com toda a envolvente presente.”