Euro RX/Montalegre: João Ribeiro vence e é Vice-Campeão

Eram grandes as expectativas do público português para a prova do Europeu RX3, em que João Ribeiro chegava a Montalegre em luta direta com Nils Volland, estando separados por apenas 1 ponto.

No dia de sábado, Volland conseguiu um melhor início com duas vitórias em duas mangas, enquanto Ribeiro conseguia dois 2º lugares.

Depois de alguns ajustes nas suspensões no final do sábado, João Ribeiro iniciou o domingo com mais competitivo com Audi, marcando a volta mais rápida logo no Warm-up. Chegava a 3ª manga e o foco do piloto de Baltar era claramente atacar a vitória, demonstrando ritmo para isso, mas infelizmente um furo atrasou o piloto português até ao 5º lugar.

Daí para a frente João Ribeiro não deu hipóteses à concorrência e obteve a vitória nas corridas da quarta manga, meia-final e final, fazendo história, ao ouvir-se “A Portuguesa” pela primeira vez na história das provas do Europeu e Mundial de Ralicross na pista de Montalegre. Foi a segunda vitória consecutiva de João Ribeiro depois do segundo lugar na Bélgica. Feitas as contas finais do campeonato, Nils Volland sagrou-se Campeão Europeu por 5 pontos de diferença.

De destacar ainda a participação de Rogério Sousa e André Sousa, ambos participando na Final, mas acabando por desistir. No Euro RX1 Yury Belevskiy venceu, com José Oliveira a ficar na 13ª posição. Já Nils Andersson foi vencedor nos RX2e, a copa monomarca com os Zeroid elétricos, com nota muito positiva para a exibição do jovem Gustavo Henriques, apesar de ter ficado de fora da Final.

Euro RX3Montalegre– Final Domingo

João RIBEIRO (PORT) – Audi A1 S1600 Nils VOLLAND (ALE) – Audi A1 S1600 +1.075s Balazs KORMOCZI (HUN) – VW Polo S1600 +4.198s DNF Rogério SOUSA (POR) – Ford Fiesta S1600 DNF André SOUSA (HUN) –Audi A1 S1600 DESQUALIFICADO Dominik SENEGACNIK (AUS) – Skoda Fabia S1600

Volta mais rápida: Nils Volland (Audi) – 44.017s

Foto: ZOOM MotorSport/Mário Cardoso

Duarte Mesquita