Citroën C3 ERX estreia-se na Projekt E

O Citroen C3 ERX, o novo carro de ralicross elétrico, vai fazer a sua estreia na prova deste fim de semana do WRX na Letónia. Mads Ostberg chegou a estar previsto estrear o carro na Suécia, mas com os seus afazeres no WRC, será agora Cyril Raymond, pilotos correu no Supercar (WRX) em 2018 num Renault Clio e no ano passado com a GCK, a estrear o carro.

O Citroen C3 ERX foi o primeiro carro de corrida elétrico do mundo baseado em R5, desenvolvido com o apoio da Citroën Racing.

Utilizando o chassis do C3 R5, e equipado com o kit de transmissão REVelution da STARD como utilizado na categoria de suporte elétrico oficial do Mundial de Rally Cross da FIA, Projekt E, o C3 ERX utiliza três motores elétricos, que juntos produzem 450kW (613 bhp) de potência combinada e 1002Nm de torque instantâneo com uma velocidade máxima de 240km/h, utilizando um sistema de tração às quatro rodas e uma transmissão de duas velocidades adaptada a ambos os eixos.



Anunciado no ano passado, o Projekt E funciona como uma série de apoio ao Mundial de Rallycross, que continuará por enquanto a utilizar carros movidos a gasolina. A FIA pretendia originalmente acrescentar uma classe EV (elétrica) à série principal, mas isso foi vetado pelos construtores da competição, pelo que foi decidido coexistirem em eventos separados durante um dado fim-de-semana de corrida.