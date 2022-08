World RX, Noruega: Arranque elétrico do mundial marca o regresso a Hell | AutoSport

O Campeonato do Mundo da FIA de Rallycross dá início este fim de semana à era elétrica da série no World RX da Noruega, no regresso após 3 anos à vila de Hell. As poderosas máquinas elétricas do campeonato – com dois motores que resultam em 500kW (equivalente a 680 cv) – foram testadas até à exaustão nas últimas semanas por pilotos e equipas, num esforço para ganhar uma vantagem crucial sobre os adversários durante a época que arranca no próximo fim de semana.

A lista de entradas de Hell é encabeçada por Johan Kristoffersson que persegue o quinto título ao volante do seu Volkswagen RX1e da Kristoffersson Motorsport.

Timmy Hansen empatou em pontos com Kristoffersson na época passada e o piloto da Hansen World RX Team volta a ter aspirações ao título para somar ao triunfo de 2019. O irmão mais novo, Kevin Hansen, está mais do que pronto para sair da sombra e agarrar a sua oportunidade na competição mundial.

Niclas Grönholm desfrutou da sua melhor época até à data em 2021 – igualando Kristoffersson em vitórias na sua caminhada para a conquista do terceiro lugar na classificação geral. A sua companheira de equipa Klara Andersson é a primeira concorrente feminina permanente na história do World RX, e espera-se grandes feitos da jovem sueca que brilhou no RX2e na época passada.

Ole Christian Veiby junta-se à luta após cerca de sete anos da sua última participação no World RX.Embora o Lancia Delta Evo-e da GCK Motorsport não esteja pronto para correr em Hell, devido ao extenso trabalho de desenvolvimento necessário para incorporar a nova tecnologia no carro, aparecerá em pista no World RX ainda durante a época.

O popular e ondulante circuito de Lånkebanen celebrará o seu regresso ao calendário após uma ausência de três anos com uma lista completa de rallycross, com as estrelas do RX2e, Euro RX1 e Euro RX3 – incluindo a lenda olímpica do esqui Aksel Lund Svindal e Andreas Bakkerud.