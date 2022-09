World RX, Montalegre: Johan Kristoffersson foi o mais rápido da Superpole | AutoSport

Johan Kristoffersson (Volkswagen Polo RX1e) foi o piloto mais rápido da Superpole da ronda de Montalegre do Campeonato do Mundo de Ralicross (World RX), com o tempo de 47.375s batendo o companheiro de equipa Ole Christian Veiby (Volkswagen Polo RX1e) por 0.670s e conquistando a primeira posição da grelha para a corrida de qualificação 1 (Q1).

A grelha da Q1 do World RX fica composta com Niclas Grönholm (PWR RX1e) no terceiro lugar, seguido de Timmy Hansen (Peugeot 208 RX1e) e Kevin Hansen (Peugeot 208 RX1e). Gustav Bergström (Volkswagen Polo RX1e) vai arrancar do sexto posto, enquanto Klara Andersson (PWR RX1e) e René Münnich (SEAT Ibiza RX1e) fecham os restantes lugares.

A primeira corrida de qualificação do World RX está agendada para as 12h10.

Foto: Ricardo OMS RallyPhotos