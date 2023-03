World RX: Já estão à venda os bilhetes para Montalegre | AutoSport

O Campeonato do Mundo de Ralicross (World RX) de 2023 vai arrancar em Portugal, no Circuito Internacional de Montalegre, nos dias 3 e 4 de junho, depois de aprovada a alteração do calendário em Conselho Mundial da FIA no princípio deste mês. Assim, o Circuito Internacional de Montalegre recebe o World RX pela oitava vez na História, abrindo, desta feita, o calendário do Mundial e ainda os testes de pré-temporada.

Os bilhetes para a prova portuguesa do FIA World RX já estão disponíveis online. A organização da prova mantém valores desde 2018 e realiza até ao final do mês de março uma campanha de 30 por cento de desconto no preço de cada bilhete para os dois dias da prova. A organização, a cargo do Município de Montalegre, lançou a venda online dos bilhetes em Montalegre.bol.pt (AQUI) e continua a manter os preços praticados desde 2018, minimizando, assim, o impacto da inflação para os adeptos da modalidade.

Os bilhetes para o World RX of Portugal têm valores a partir de 25 euros e, até ao final de março, os bilhetes de dois dias terão um desconto de 30 por cento. Este desconto será depois de 25 por cento durante o mês de abril, e de 20 por cento entre os dias 1 e 15 de maio, permitindo aos aficionados garantir, desde já, a entrada para o espetáculo do FIA World RX.

Sob a organização desportiva do Clube Automóvel de Vila Real, o World RX of Portugal voltará a ter, este ano, o Campeonato do Mundo da categoria-rainha (RX1e), o Campeonato da Europa de Supercars (RX1), o Campeonato da Europa de S1600 (RX3) e uma prova de suporte de Kartcross.

No fim de semana anterior ao evento, a pista de Montalegre também será palco do teste oficial de pré-temporada do FIA World RX, com a presença de todas as estrelas do Mundial.