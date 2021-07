WORLD RX: Dupla jornada em Nürburgring adiada | AutoSport

Devido às inundações na Europa central, as instalações do circuito de Nürburgring estão a ser usadas como plataforma de apoio às operações de socorro naquela região alemã. Como tal, a ronda dupla agendada para a próxima semana do Campeonato Mundial de Rallycross da FIA foi adiada para 27 e 28 de Novembro.

❌ Cancelled: WorldRX & ADAC GT Masters ❌

➡ Nürburgring remains base for emergency forces in flood area in near future

➡ Alternative date for WorldRX: 27 & 28 November

➡ Other dates for GT Masters & ADAC Racing Weekend under consideration

➡ News for ticket holders by mail pic.twitter.com/fSVqD8UgFU