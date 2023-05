World RX: À conquista de Montalegre com um regresso por detrás da lenda | AutoSport

Por Duarte Mesquita

No próximo fim-de-semana Portugal terá honras de abertura da segunda temporada da inovadora era elétrica do Mundial de Ralicross, com os melhores cavaleiros do mundo da modalidade a iniciarem a sua primeira batalha do ano. Montalegre será o circuito onde se desenrolará a esperada intensa ação, onde todos irão lutar para destronar Johan Kristoffersson do seu reinado, com a concorrência ao destemido sueco a surgir este ano fortalecida com um regresso muito especial.

Foi em 2014 que Montalegre recebeu a primeira prova oficial do World RX, na altura com Petter Solberg a surgir como vencedor com o seu Citroen DS3 WRX “dourado” e com o circuito situado na Serra do Larouco a saltar para a ribalta internacional, mantendo-se no calendário do Mundial de Ralicross durante 5 temporadas consecutivas, numa autêntica era de ouro do campeonato, que visitava nessa altura circuitos míticos como Barcelona, Silverstone, Hockenheim, Austin, Trois-Riviéres no Canadá ou Killarney na África do Sul.

Os pilotos adoram correr em Montalegre, um circuito considerado “puro” de Ralicross, com uma verdadeira secção de terra batida, com zonas rápidas, curvas técnicas, uma curva 1 a permitir ultrapassagens e uma nova Joker-lap desafiante que impôs diferenças no ano passado. O promotor quer ter as pistas mais espetaculares no campeonato e reconhece o bom trabalho realizado pela organização conjunta do Município e do Clube Automóvel de Vila Real, com Montalegre a receber desta vez a primeira das dez rondas do calendário.

Tendo conquistado o seu quinto título de Campeão de forma dominadora em 2022 (venceu 8 das 10 provas), Johan Kristoffersson parte como grande favorito à vitória em Montalegre, com o seu Volkswagen RX1e, ele que gosta bastante do traçado barrosão, onde já venceu por 3 vezes no passado. Em piso seco é naturalmente favorito mas se tivermos piso molhado, Kristoffersson tem ainda maior dose de favoritismo, pois literalmente sente-se como “peixe na água” em condições de difícil aderência. A concorrência é no entanto bastante forte e o seu principal rival deverá ser Timmy Hansen com o Peugeot 208 RX1e do Team Hansen, que volta a inscrever um segundo carro para o seu irmão Kevin Hansen. É verdade que Timmy Hansen nunca venceu em Portugal, mas tem muita experiência acumulada e, se conseguir um bom set-up no Peugeot desde o início de sábado e manter um nível de imunidade à pressão elevado, poderá dar muita luta a Kristoffersson.

O finlandês Niclas Grönholm é outro apreciador das características do traçado de Montalegre, venceu entre nós nos dois últimos anos e tem-se mostrado cada vez mais consistente. A incógnita passa por saber até que ponto o seu PWR evoluiu face ao ano passado, pois não temos dúvidas que tanto a Volkswagen Dealerteam BAUHAUS como o Team Hansen apresentarão pequenas evoluções nos seus bólides. A sueca Klara Andersson é novamente a companheira de equipa de Gronholm, fez história em Montalegre em 2022 ao tornar-se a primeira mulher a chegar ao pódio na história do Mundial de Ralicross e terminou a temporada de estreia com um grande desempenho em Nürburgring. Sem dúvida que a jovem piloto sueca de 23 anos será um dos destaques a seguir neste fim-de-semana com atenção.

Um regresso por detrás da lenda

O outro principal cabeça de cartaz da prova de Montalegre é Sébastien Loeb. O piloto nove vezes Campeão do Mundo de Ralis é um apaixonado pelo Ralicross, tendo competido no World RX de 2016 a 2018, onde obteve duas vitórias e 15 pódios em 36 corridas, é a terceira melhor taxa de pódios na história do campeonato. Será que a lenda dos Ralis poderá rivalizar com a lenda do Ralicross neste seu regresso? Muito vai depender do nível de competitividade e fiabilidade do seu Lancia Delta Evo-e RX, a “outra” lenda que regressa à ribalta mundial, num novo projeto idealizado por Guerlain Chicherit. O piloto francês investiu neste projeto de paixão pessoal no ano passado ao fazer reviver um ícone dos ralis, o mítico Lancia Delta HF Integrale, através de um retrofit Supercar elétrico para competir no World RX. A equipa tem o nome de Special ONE Racing e será sem dúvida especial voltar a ver correr Sébastien Loeb no Ralicross com um Lancia Delta.

Os outros pilotos que completam a lista de inscritos para Montalegre são os dois companheiros de equipa de Kristoffersson, o sueco Gustav Bergström, que já mostrou ser rápido no ano passado com três subidas ao pódio e o norueguês Ole Christian Veiby, que ficou fã de Montalegre onde no ano transacto foi 2º classificado. Por fim também estará à partida o alemão Timo Scheider, num Seat Ibiza RX1e da Münnich Motorsport, com o ex-Bicampeão do DTM a regressar ao Ralicross depois de ter acumulado experiência relevante no campeonato de elétricos Extreme E.

Motivos não faltam para um salto até Montalegre neste fim de semana. A ação em pista tem início marcado para sábado com os Treinos Livres a partir das 10:00 da manhã.

Horário World RX of Portugal:

Inscritos no World RX of Portugal:

Nº Piloto Nac. Carro 1 Johan KRISTOFFERSSON SWE Volkswagen RX1e 9 Sébastien LOEB FRA Lancia Delta Evo-e RX 12 Klara ANDERSSON SWE PWR RX1e 17 Gustav BERGSTRÖM SWE Volkswagen RX1e 21 Timmy HANSEN SWE Peugeot 208 RX1e 36 Guerlain CHICHERIT FRA Lancia Delta Evo-e RX 44 Timo SCHEIDER DEU Seat Ibiza RX1e 68 Niclas GRÖNHOLM FIN PWR RX1e 71 Kevin HANSEN SWE Peugeot 208 RX1e 96 Ole Christian VEIBY NOR Volkswagen RX1e

Inscritos Euro RX1 Montalegre 2023

Nº Piloto Nac. Carro 1 Anton MARKLUND SWE Ford Fiesta ST 4WD 4 Stephen HILL GBR Proton Iriz RX 6 Jānis BAUMANIS LVA Peugeot 208 WRX 7 Patrick O’DONOVAN GBR Peugeot 208 WRX 22 Máté BENYÓ HUN Peugeot 208 WRX 23 Andréa DUBOURG FRA Peugeot 208 WRX 24 Sivert SVARDAL NOR Volkswagen Polo GTi RX 33 Ulrik LINNEMANN DNK Volkswagen Polo GTi RX 38 Mandie AUGUST DEU Seat Ibiza RX 39 Zoltán KONCSEG HUN Audi S1 quattro 50 Attila MÓZER HUN Ford Fiesta ST 4WD 55 Paulius PLESKOVAS LTU Skoda Fabia RS 73 Tomi KÁRAI HUN Audi S1 quattro 77 René MÜNNICH DEU Seat Ibiza RX 88 Anthony PELFRENE FRA Peugeot 208 WRX 91 Enzo IDE BEL Audi S1 quattro 110 José OLIVEIRA PRT Peugeot 208 WRX

Inscritos Euro RX3 Montalegre 2023

Nº Piloto Nac. Carro 6 Damian LITWINOWICZ POL Audi A1 S1600 8 Espen ISAKSÆTRE NOR Audi A1 S1600 12 Jens HVAAL NOR Skoda Fabia S1600 14 David BOUET FRA Renault Clio S1600 18 Zsolt ‘JOLLY’ HUN Audi A1 S1600 30 Nils VOLLAND DEU Audi A1 S1600 33 Martin KJÆR NOR Skoda Fabia S1600 58 Dominik SENEGACNIK AUT Skoda Fabia S1600 75 Mário BARBOSA PRT Citroen C2 S1600 99 João RIBEIRO PRT Audi A1 S1600 103 Jorge MACHADO PRT Citroën C2 S1600 104 André SOUSA PRT Audi A1 S1600 105 Rogério SOUSA PRT Ford Fiesta S1600 121 Tiago FERREIRA PRT Peugeot 208 S1600 129 António SOUSA PRT Peugeot 208 S1600 131 Balázs KÖRMÖCZI HUN Volkswagen Polo S1600 146 Joaquim MACHADO PRT Peugeot 208 S1600 147 Leonel SAMPAIO PRT Škoda Fabia S1600 149 Sérgio DIAS PRT Renault Twingo S1600

Inscritos Kartcross Montalegre 2023

Nº Piloto Nac. Kartcross 5 Sérgio CASTRO PRT ASK 8 Márcio ARAÚJO PRT Semog 9 Renato CAMPOS PRT AG Sport 10 Alcides CALÇADA PRT Semog 17 Rui NUNES PRT Semog 24 Pedro MARQUES PRT LBS 43 Tiago COSTA PRT ASK 46 Mário RATO PRT Semog 47 Alexandre BORGES PRT Planet 71 Guilherme MATOS PRT Semog 80 Gustavo HENRIQUES PRT LBS 81 Javier LUCENA ESP Semog 82 João DINIS PRT Semog 83 João PIRES PRT Semog 84 Bernardo SOUSA PRT Lifelive 85 Iván ARES ESP Lifelive

Vencedores em Montalegre: