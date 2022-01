VOTE NA FOTO DO ANO WORLD RX | AutoSport

Uma das fotos de Paulo Maria está entre as 10 finalistas da Melhor Foto do Ano no World RX. Uma competição que proporciona imagens espetaculares e que extrai o que de melhor os fotógrafos têm para dar.

As 10 fotos foram capturadas por alguns dos melhores fotógrafos que existem no ‘motorsport’ e Paulo Maria está entre eles. Há duas categorias, Melhor Ação e Melhor fotos de Bastidores para votar!

VOTE AQUI